Saltaba la bomba este fin de semana en el programa ‘Fiesta’. El amor va y viene y nunca se sabe qué nos puede deparar pero la ruptura que anunció la periodista Mónika Vergara creo que no nos la esperábamos ninguno.

Tras cebar, como corresponde el tema, el programa de Telecinco daba en exclusiva esta sonada ruptura. “Al inicio de esta semana me llegaba la información y es que es una ruptura muy reciente, de este martes”, comenzaba la periodista Mayka Vergara, quien añadía que es una ruptura “definitiva”. “Cuando conozco la ruptura lo pongo en conocimiento del programa y se ponen en contacto con las partes afectadas y yo tenía claro que una de ellas lo iba a negar”, continuaba la periodista.

Y así fue, Santi Burgoa negó su ruptura con la actriz Vanesa Romero. El que fuera presentador de ‘Cuatro al día’ y la actriz ponían punto y final a la relación que, al parecer, terminaba por iniciativa de la alicantina. El presentador negó la ruptura, pero como explicaron en el programa “después de esa llamada él se presenta en casa de Vanesa y lo que haya sucedido ahí o en lo que hayan quedado ya no lo sé”, señalaba Vergara.

Tras menos de un año de relación la pareja podría haber puesto punto y final a su amor: “Ha sucedido algo que ha hecho saltar todo por los aires", señala la periodista Mónika Vergara.

¿Por qué han roto Vanesa Romero y Santi Burgoa?

Todo apunta a que "las cosas no fluyen" entre ellos porque "hay disparidad de opiniones". "De pronto, uno de los dos toma una decisión que sorprende a la otra persona. No hay una tercera persona implicada, no es un problema de dinero, ni de criterios en cuanto a un futuro en común. Es un problema de compatibilidad de caracteres. Cuando uno quiere una cosa y otro quiere otra...", añade la colaboradora quien dejaba en el aire una frase que a los colaboradores de ‘Fiesta’ y a la propia Emma García dejaba con la incógnita: “Digamos que tienes tu forma de ser y tu ambición y las ambiciones estaban divergentes”, dejando volar la imaginación y las especulaciones.

La última vez que pudimos ver a la pareja junta y, al parecer, muy enamorados fue en el Festival de Málaga donde ambos acudieron juntos y posaron la mar de felices y acaramelados en el photocall. Veremos qué les depara el futuro.