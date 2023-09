De vuelta el mes de septiembre y de vuelta el mítico concurso de la televisión, Pasapalabra. Este programa presentado por Roberto Leal que se emite en Antena 3 es uno de los formatos que más adeptos tiene en la pequeña pantalla, y no es para menos, ya que ha vivido momentos históricos como el bote millonario que se llevó Rafa en su ya mítico enfrentamiento con Orestes.

Pero esto se acabó y nuevos concursantes son los protagonistas de las sillas de Pasapalabra. En la actualidad Moises y Fer se disputan el bote millonario del programa que todavía no alcanza los 900.000 euros, muy lejos de los 2.272.000 de euros que se llevó el sevillano en el mes de mayo.

Moisés aterrizó en el programa el pasado 17 de mayo por lo que recientemente “ha celebrado” sus 80 programas, seis más que Fer, por lo que su duelo ya alcanza las 74 batallas, lejos también los 196 espacios que compartieron Rafa y Orestes.

En el programa de este miércoles, el presentador le recordaba a Fer este dato quien, fiel a su ironía respondía que mucha gracia no le hacía ese datos. Además, el gallego no lo dejaba ahí y añadía: “Y lo de siempre, intento coger a Moisés en el número de programas y siempre va seis por delante, no sé cómo lo hace”.

A lo largo de los años, Pasapalabra ha evolucionado pero la esencia del juego se ha mantenido inalterada: enfrentar a los participantes en distintas pruebas de vocabulario, cultura general y agilidad mental.

El título del programa proviene de la opción que tienen los concursantes de "pasar" la respuesta de una palabra y volver a ella más tarde, si es necesario. Pero, sin duda, la sección más emblemática y esperada del programa es "El Rosco", un desafío final en el que los concursantes deben adivinar palabras a partir de definiciones dadas, correspondiendo cada palabra a una letra del abecedario.

El atractivo de Pasapalabra no radica únicamente en las pruebas de habilidad lingüística. Su formato invita a famosos y personalidades del mundo del espectáculo a participar, añadiendo un toque de carisma y humor a las emisiones. Estas celebridades juegan junto con los concursantes en distintas rondas, ayudándoles a acumular segundos para "El Rosco" final.

Pasapalabra no solo es un entretenimiento televisivo; también promueve el amor por el lenguaje, la importancia de la cultura general y el aprendizaje continuo. Es un ejemplo de cómo un programa puede ser a la vez educativo y divertido, fomentando el conocimiento y la sana competencia entre los participantes.