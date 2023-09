'Espejo Público' continúa revolucionando los contenidos de su sección dedicada a la actualidad de la crónica social. Tras incorporar a excolaboradoras de 'Sálvame' como Laura Fa o Gema López, el magacín matinal de Antena 3 ha anunciado esta mañana la llegada de un nuevo fichaje. Se trata de Gloria Camila Ortega Cano, que este mismo lunes ha debutado en el espacio presentado por Susanna Griso.

La propia Gema López ha sido la encargada de desvelar la identidad de la nueva colaboradora del magacín. Desde los pasillos de Atresmedia, Gloria Camila ha reconocido sentirse un poco "nerviosa", a pesar de su experiencia en los platós de televisión: "Llevo un año fuera y es como volver a empezar".

Da la casualidad de que Gloria Camila ha debutado en 'Espejo Público' el mismo día que su madre, Rocío Jurado, cumpliría años, tal y como ella misma ha destacado: "Hoy es el cumpleaños de mi madre, que cumple 80".

Además, antes de entrar en plató, ha querido dejar clara su predisposición a responder a todas las cuestiones que le planteen. "Hoy vais a poder preguntarme todo. Estoy dispuesta a hablar de cualquier tema, no he vetado nada. Quiero que me conozcáis bien", ha afirmado durante su conversación con Gema López.