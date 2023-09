Bombazo en la crónica social que deja en una posición muy delicada a Bertín Osborne. La cantante Encarna Navarro, concursante de 'Operación Triunfo' y con la que este verano se dijo que podría haber compaginado a Gabriela Guillén -embarazada del que será el sexto hijo del artista- ha roto su silencio en 'Espejo público' y ha confirmado que mantuvo una relación sentimental con el presentador de 'Mi casa es la tuya'.

No solo eso, ya que en su primera entrevista ha revelado que lo suyo con Bertín duró 15 años, por lo que no entiende por qué él ha negado incluso su amistad cuando existen imágenes de ambos juntos tanto de cena como sobre un escenario.

"Sí que he mantenido una relación con Bertín, lo afirmo. Ha sido una verdadera amistad que hemos mantenido durante 15 años y una relación. Él me negó porque no se quería pillar lo dedos, que lo entiendo, pero me dolió que me negara. Me siento decepcionada y no lo voy a permitir después de 15 años de confidencias" ha explicado Encarna en su primera entrevista, en la que a pesar de todo define a Bertín como una "persona fabulosa" que con ella se ha portado siempre "súper bien".

Además, la triunfita asegura que tiene pruebas para demostrar la relación que mantuvo con el presentador, con el que no habla desde que le mandó un WhatsApp para felicitarle por su futura paternidad con Gabriela Guillén: "Las pruebas las tiene todo el mundo porque son públicas, pero evidentemente tenemos mensajes. No nos comunicamos por señales de humo".

"No sé cómo se lo va a tomar, pero la relación que tengo ahora con él es completamente nula y me da muchísima pena" ha reconocido, evitando revelar cuándo comenzó su affaire con Bertín ni si 'compaginó' lo suyo con más mujeres, aunque de ser cierto lo que cuenta, significaría que el cantante fue desleal a Fabiola Martínez -con la que estuvo casado 20 años y de la que se separó en enero de 2021- con ella.

"Estoy triste y decepcionada con Bertín porque le consideraba un gran amigo" ha confesado, evitando dar más detalles sobre una relación que vuelve a poner en el disparadero al presentador.

Unas declaraciones muy diferentes a las que Encarna hizo ante las cámaras de Europa Press el pasado julio, cuando se dijo que Osborne podría haber compaginado a Gabriela Guillén y a ella: "Me vais a perdonar pero no, no voy a hablar del tema. Es un amigo estupendo con el cual tengo una amistad desde hace muchísimos años. No tengo que desmentir ni que decir nada porque no he hablado nunca de mi vida privada tampoco" aseguraba entonces, sin confirmar ni desmentir una relación que ahora se ha decidido a contar públicamente.