Iker Jiménez se puso anoche al frente de una nueva entrega de 'Horizonte', que dedicó gran parte de su emisión a cubrir la nueva noche de protestas contra el PSOE en las calles de Madrid. El propio presentador se desplazó el pasado martes hasta el foco de la manifestación para narrar lo que estaba ocurriendo en 'La estirpe de los libres', un espacio que emite a través de Youtube.

Dos días después, Jiménez aprovechó su altavoz en Cuatro para denunciar que tanto él como su equipo fueron víctimas de un ataque por parte de los radicales que participaban en los disturbios. Alfredo Perdiguero, subinspector de policía y portavoz de ASP, fue el encargado de contar lo ocurrido a petición del presentador: "Prefiero que lo cuentes tú".

"Empezamos a toser. Yo ya no veía, me quedé ciego. Uno que estaba encima de una valla dijo: 'Se ha asomado un mierda por aquí y os ha fumigado'. Era un individuo que vino expresamente a tirárnoslo a nosotros", empezó relatando Perdiguero mientras Jiménez hacía un apunte: "A nosotros es a ti y a mí".

"Al final éramos su objetivo", aseguró el colaborador: "Éstábamos claramente localizados. Estuvimos toda la noche ahí, estuvimos tres horas a la vista de todo el mundo. Incluso los compañeros, cuando pasaron, ni nos miraron. ¿Cómo este retrasado es capaz de aomarse y fumigarnos? ¿Con qué intención?".

El rostro de Mediaset aseguró que varios grupos habían identificado previamente a su compañero. "Yo te dije cuando llegué que había grupos reducidos de seis u ocho personas. Uno de ellos me dijo: 'Hola, Alfredo'. Otro grupo me dijo: 'Perdiguero, te tenemos controlado'. Me di la vuelta y les dije que no estaba trabajando, que no quería movidas ni problemas", comentó Perdiguero.

Jiménez, que en vez de colocarse junto a la prensa optó por situarse entre los manifestantes, continuó dando más detalles sobre la noche del pasado martes: "Yo pude subirme a un entramando desde donde pudimos captar estas imágenes. Estábamos en el punto de conflicto, vimos muchas cosas".

"Tengo que dejarlo claro. Una cosa es la gente pacífica, con mucha furia e indignada, pero pacífica. Y luego había otros que iban como un ariete contra la policía", insistió el conductor de 'Horizonte': "Son como dos formas de operar"