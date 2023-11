Telecinco emitió el pasado sábado la última entrega de audiciones de 'Got Talent', por cuyo escenario pasan cada semana actuaciones de toda clase de disciplinas. Algunas de ellas, incluso, implican un riesgo físico. Eso es lo que ocurrió durante el turno de Luca Flores, un joven de solo 17 años que llegó al talent show para realizar un número acrobático. "Estoy muy nervioso", confesó unos minutos antes de entrar en escena: "Voy a hacer un movimiento que llevo trabajando tres años. Si cometo un error, no habrá valido para nada".

Luca empezó su actuación con unas increíbles acrobacias que dejaron con la boca abierta a algunos miembros del jurado. "Lo que hace es muy difícil", destacaba Santi Millán desde el backstage.

Sin embargo, en plena actuación, el aspirante sufrió un percance con la cuerda que estaba utilizando. Al dejarse caer desde lo más alto, realizó un movimiento que le impidió agarrarse tal y como tenía previsto, de forma que cayó a gran velocidad sobre la colchoneta que tenía justo debajo de él. Una escena que cortó la respiración entre el público, que mostró su apoyo al concursante con un fuerte aplauso.

Risto no dejó pasar por alto este fallo y quiso saber qué es lo que había ocurrido. "He perdido el agarre por un momento", reconoció Luca ante el miembro del jurado, que continuó con su valoración: "Es una pena, porque el resto del número te estaba saliendo bastante bien. Es una pena cuando lo vemos, porque muchas veces seguramente hay fallos que ni siquiera vemos, porque no somos expertos en la categoría".

Por este motivo, decidió darle un "no" al concursante. "Si hay un fallo que lo ve un neófito, es un fallo que se ve mucho", justificó. En cambio, el resto de sus compañeros decidió darle un voto de confianza al acróbata. "Quien no arriesga, no gana. Para mí es un sí", aseguró Paula Echevarría, mientras que Edurne también quiso darle "otra oportunidad".