Fran Rivera será uno de los grandes protagonistas de la nueva entrega de 'De Viernes'. El hija de Paquirri y Carmina Ordóñez será entrevistado en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco, una conversación en la que ha vuelto a cargar en su adelanto contra Isabel Pantoja, con la que mantiene una batalla judicial que "van a seguir adelante".

"La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera", asegura el torero en el adelanto previo al programa, sin mencionar explicitamente a la tonadillera y apuntando que "el día que detuvieron a esta mujer" era el día del cumpleaños de su madre: "Hablando del karma, acojona"

El empresario también hablará de cuál es la realidad actual de su relación con sus otros hermanos, Julián Contreras Jr. y Kiko Rivera: "Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos".

Por otro lado, Rivera también recordará la muerte de su madre, Carmina Ordóñez, un momento que califica como "terrible": "Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad".