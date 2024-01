Muchas veces el amor a primera vista existe y conforme vas conociendo a la persona descubes que ese amor inicial se va esfumando, es el caso de Alejandra durante su paso por 'First dates'. La soltera acudía al programa en busca del chico más rubio del mundo. Si bien ese caprichoso deseo se tornaba complicado, el programa sí que le ofreció un soltero que cumplía ese requisito, aunque la propia Alejandra no estuvo conforme con elección.

Iván, fue el soltero elegido, que desde un principio se sintió atraído por Alejandra. Ya en la mesa, ambos comenzaron a descubrir sus aficiones, profesiones y demás temas que fueron surgiendo durante la velada. Uno de los temas que generaron las primeras discrepancias fue la música, Iván admitió ser un gran amante de la bachata: "De hecho, a mí en el pueblo me llaman Romeo. No es por ligar, sino por bailar", refiriéndose al cantante internacional Romeo Santo.

La soltera se quedó helada ante la respuesta del soltero, algo que Iván no notó durante la cena pero que sí tuvo que soportar el redactor del programa presentado por Carlos Sobera: "Me he quedado en 'shock'. Que le llamen Romeo es que me parece...", comenzó a reírse: "Me ha sorprendido, me ha hecho mucha gracia, porque dudo que sea el chico de las poesías", aseguró con cierto tono de burla la soltera.