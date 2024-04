Helena Resano ha regresado a laSexta después de haber estado varias semanas ausentes por baja médica. La comunicadora se ha puesto este jueves al frente de nuevo de la primera edición de los informativos de la cadena de Atresmedia, noticiario del cuál es la principal titular.

La periodista también ha querido tener un pequeño gesto con los espectadores de laSexta noticias que la han echado de menos durante este días en los que no ha podido ponerse al frente del informativos: “Por mi parte, gracias con mayúsculas por estar ahí".

"¡Bienvenida a casa, Helena Resano! ¡Estábamos deseando tenerte de vuelta!", escribió la cuenta oficial del departamento de comunicación de Atresmedia en Twitter (ahora conocida como X).

La reaparición de Helena Resano se produce después de que abandonase el hospital después de haber permanecido ingresada desde hace una semana. Así lo anunció la periodista a través de una publicación subida a su cuenta oficial de Instagram: "Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%".

"Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre. Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes.Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído", aseguró la presentadora de laSexta Noticias 14 horas.

Cabe recordar que la propia Helena Resano explicó hace unos días en una columna publicada en InfoLibre cuál había sido el motivo por la que fue ingresada en un hospital: "El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo".

"Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así", continuó explicando la periodista, desvelando que fue a primera hora del lunes cuando acudió al hospital: "Ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna".