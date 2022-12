La crítica de Monegal: Jesucristo va a volver, un mensaje que arrasa en La 2

El programa ‘El Día del Señor’. Misa incluida, ha vuelto a arrasar en La 2 de TVE. El domingo consiguió un 10,1 % de cuota de pantalla, multiplicando casi por cinco la media de esta cadena, cosa que viene siendo habitual desde hace años. Pero es un dato que raramente se resalta con la importancia que merece.

Desde mi punto de vista esta gran audiencia del pasado domingo, tercero de Adviento, se debe a la homilía que ofició el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora Del Buen Aire de Moratalaz, mosén Antonio Martínez Garrosa, en la que advirtió a los televidentes: "Estamos esperando la Segunda Venida de Jesucristo. Él lo prometió porque es El Salvador".

Yo encuentro que es un mensaje potente: el Hijo de Dios va a reaparecer para revertir el trágico sentido de este valle de lágrimas, dolor, calamidades, y sobre todo injusticias, que es el mundo de hoy. Pero mirado desde el punto de vista de los parámetros televisivos de moda, ‘El Día del Señor’ no tiene alicientes. No hay impactos que exciten a la audiencia. El realizador practica la visualización quieta. Lo más movido que he visto ha sido cuando ha fundido de pronto la imagen del mosén en su homilía –cuando hablaba del regreso de Jesús– con la imagen del Cristo de Hierro que hay en esta iglesia, un crucificado imponente.

Esta ausencia de tele-espectáculo los modernos de la tele lo consideran un error. Seguramente estiman que este programa, hecho así, podría aspirar como mucho a un 0,2% de cuota. Y no obstante pasa del 10%, cifra muy similar a la que consiguen los espectaculares ‘Dúos increíbles’ de TVE-1, llenos de artistas y cantantes famosos. De modo que el éxito de ‘El Día del Señor’ es algo contra todo pronóstico. Y esto es lo realmente estupendo. Su potencia es la combinación de mensaje y fe.

En 2014 se estrenó en Estados Unidos la serie ‘Black Jesus’. Lleva por ahora tres temporadas. Nos enseña que Jesucristo ha regresado, vive en California, fuma marihuana, bebe cerveza, pero sobre todo es una buenísima persona que hace el bien a todo el que se encuentra. Su bondad es revolucionaria. Tanto, que los sectores clericales más conservadores la consideran una serie blasfema. ¡Ah! Si llegase a cumplirse la homilía del mosén, y Jesús regresa, no se si tendría cabida en el actual ‘stablishment’ que maneja la tele. Es posible que fuese vetado. La bondad no vende.