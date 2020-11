Iwan Rheon interpretó a Ramsey Bolton en 'Juego de tronos', convirtiéndose en uno de los villanos más odiados de la ficción. Su personaje protagoniza una de las escenas más duras de la producción cuando, en la quinta temporada, viola a Sansa Stark en su noche de bodas. Este episodio ha pasado a la historia como uno de los más recordados por los fans, pero también marcó a Rheon, que definió la filmación de la secuencia como "el peor día" de su carrera.

"Eso fue horrible. Nadie quería estar ahí. Nadie quiere hacer eso, pero si estás contando una historia, entonces tienes que contarla con sinceridad ", declaró Rheon a Metro. "No lo hicieron sensacionalista. Fue muy, muy difícil verla. Es algo horrible que sucede, desafortunadamente. Fue el peor día de mi carrera", lamentó.

"Al cortarle el dedo a alguien no lo ves realmente, y cuando estás haciendo un primer plano, es un trozo de plástico. Solo estamos actuando, no es real. Pero es muy difícil lidiar con algo así, cuando estás viendo la realidad de la situación. Fue un día horrible. Esto es algo de lo que ni siquiera deberíamos tener que preocuparnos, porque es algo que no debería existir en este mundo, pero desafortunadamente existe", afirmó.

Anteriormente Sophie Turner contó su versión sobre la grabación de la escena. "Al principio no sentí que hubiera nada que me marcara de todas las cosas por las que pasa Sansa. Pero aunque creo que no me ha afectado emocionalmente, empecé a pensar en el abuso doméstico y la violación, y estimuló esa pequeña parte de mí como activista", relató en una entrevista con Harper's Bazaar en 2019.

Tras el final de 'Juego de tronos', Sophie Turner e Iwan Rheon vuelven a coincidir en un proyecto de televisión. Será en 'The Prince', la nueva serie animada del productor de 'Padre de familia' donde la actriz pondrá voz a la Princesa Carlota y el actor hará lo propio con el personaje del Príncipe Guillermo.