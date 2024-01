Las 24 nuevas series para no perderse en 2024: de 'The Penguin' a 'Star Wars: La acólita'

El concepto sequía no se extiende, de momento, al universo de las series, donde un vistazo aéreo a las novedades confirmadas para 2024 invita menos al desasosiego que a un estrés positivo. Ha sido difícil quedarse solo con veinticuatro novedades, y así de paso hacer la rima con el año que empezamos. Además, a los títulos seleccionados habría que sumar regresos tan sonados como los de 'Los Bridgerton' (16 de mayo), 'La Casa del Dragón' (verano), 'La amiga estupenda', 'Arcane', 'The Bear', 'Blue lights', Feud' (con la esperada entrega sobre Capote y sus Cisnes), 'Industry', 'The responder', 'La Ruta', 'Tokyo vice' o, con suerte, fenómenos del tamaño de 'El juego del calamar' y 'Stranger things'.

1. 'The curse' (SkyShowtime, 5 de enero) Por fin llega a España la colaboración serializada entre Nathan Fielder (el genio de 'Los ensayos'), los hermanos Safdie (directores de 'Diamantes en bruto') y la cada vez más libre Emma Stone: una sátira oscura de los programas de reformas, entre otras mil cosas. 2. 'Echo' (Disney+, 10 de enero) El título inaugural de Marvel Spotlight, nuevo sello más centrado en personajes que en efectos visuales desbocados, se centra en el camino de venganza y empoderamiento de la antiheroína sorda y con pierna protésica que vimos antes en 'Ojo de Halcón'. 3. 'True detective: Night country' (HBO Max y Movistar Plus+, 15 de enero) Aunque llegue con la marca 'True detective', es casi una nueva serie: cuenta con otra creadora (Issa Lopez, directora de 'Vuelven'), nuevo productor estrella (Barry Jenkins, director de 'Moonlight') o, claro, nueva pareja de polis (la gran Jodie Foster y Kali Reis). 4. 'Cristóbal Balenciaga' (Disney+, 19 de enero) Alberto San Juan da vida al emblemático modisto, símbolo de elegancia e innovación, en esta serie biográfica firmada por el trío (Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga) detrás de 'Loreak', 'Handia' y 'La trinchera infinita'. Bina Daigeler se encarga del diseño de vestuario. 5. 'Los amos del aire' (Apple TV+, 26 de enero) Después de 'Band of brothers' y 'The Pacific', Tom Hanks y Steven Spielberg producen otra miniserie sobre la segunda guerra mundial, esta vez centrada en la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos. Austin Butler ('Elvis') lidera el reparto. 6. 'Expatriadas' (Prime Video, 26 de enero) Tras sorprender y conmover con su película 'The farewell', Lulu Wang sigue explorando cuestiones de desarraigo en esta adaptación del libro de Janice Y. K. Lee sobre tres mujeres estadounidenses que cruzan caminos en una comunidad de expatriados en Hong Kong. 7. 'Mr. & Mrs. Smith' (Prime Video, 2 de febrero) Donald Glover ('Atlanta') cocrea y protagoniza, al lado de Maya Erskine, esta revisión del éxito de 2005 con Pitt y Jolie. La trama cambia bastante: estos espías no están casados ni trabajan para agencias opuestas, sino que han de hacerse pasar por matrimonio para una misma misión. 8. 'One day' (Netflix, 8 de febrero) Trece años después de la película con Anne Hathaway, llega otra adaptación del 'best-seller' 'Siempre el mismo día', de David Nicholls, aquella gran historia de amor y mal 'timing'. Su protagonista es Ambika Mod, emotiva revelación de 'Esto te va a doler'. 9. 'The new look' (Apple TV+, 14 de febrero) Se nos ocurren formas peores de pasar el tiempo que viendo a Juliette Binoche y Ben Mendelsohn hacer de, respectivamente, Coco Chanel y Christian Dior en un drama sobre moda en tiempos bélicos. Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana Del Rey) produce la banda sonora. 10. 'Shôgun' (Disney+, 27 de febrero) Casi un cuarto de siglo después de aquella premiada miniserie con Richard Chamberlain, llega una nueva adaptación de la novela de James Clavell sobre un marino inglés cautivo en el Japón de los sogún a principios del siglo XVII. 11. 'Reina Roja' (Prime Video, 29 de febrero) La primera entrega de la trilogía de Gómez-Jurado llegará a televisión con, como mínimo, actores de carisma: Vicky Luengo es Antonia Scott, pieza principal de un proyecto policial experimental, y Hovik Keuchkerian, el policía Jon Gutiérrez, encargado de reactivar a nuestra heroína. 12. 'The regime' (HBO Max, 4 de marzo) Tres años después de 'Mare of Easttown', Kate Winslet regresa a HBO como protagonista y productora de un drama satírico situado entre las cuatro paredes del palacio de un régimen autoritario. Creación de Will Tracy (guionista de 'Succession') con dirección del veterano Stephen Frears. 13. 'El problema de los tres cuerpos' (Netflix, 21 de marzo) D. B. Weiss y David Benioff, los hombres de 'Juego de tronos', han desarrollado, en alianza con Alexander Woo ('True blood'), esta adaptación de la famosa novela de Liu Cixin sobre el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. 14. 'Los años nuevos' (Movistar Plus+, fecha por determinar) Después de 'Antidisturbios' y su episodio de 'Apagón', Rodrigo Sorogoyen ('As bestas') vuelve a Movistar como cocreador y codirector de esta historia de una pareja contada en diez Nocheviejas, las que les observan pasar de los treinta a los cuarenta. 15. 'Celeste' (Movistar Plus+, fecha por determinar) "Es como Zodiac pero con el IRPF”, ha dicho ingeniosamente Diego San José (coguionista habitual de Borja Cobeaga) sobre este 'thriller' de heroína poco común: una inspectora de Hacienda de sesenta años sin ningún don especial. 16. 'Las largas sombras' (Disney+, fecha por determinar) Clara Roquet, directora de la aplaudida 'Libertad', cuenta una historia de sororidad y secretos con ayuda de un equipo y reparto (Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura) eminentemente femeninos. 17. 'Mano de hierro' (Netflix, fecha por determinar) Este 'thriller' tiene como paisaje el puerto marítimo de Barcelona, donde, según la sinopsis oficial, mercancías procedentes de todo el mundo pueden ocultar, en un solo año, más de 30.000 kg de cocaína. Crea y dirige Lluís Quílez ('Bajocero'). 18. 'Mariliendre' (Atresmedia, fecha por determinar) Después de 'La Mesías', el prospecto de una serie musical producida por Los Javis invita realmente a la intriga e incluso el entusiasmo. Javier Ferreiro (guionista de 'Vestidas de azul') cuenta la decadencia y quizá el retorno de una diva de la vida nocturna gay venida a menos. 19. 'Mary & George' (SkyShowtime, fecha por determinar) Julianne Moore como la arribista del siglo XVII Mary Villiers, quien manipuló a su apuesto hijo George para seducir al rey Jacobo I de Inglaterra. ¿Hace falta decir algo más? 20. 'Operación Barrio Inglés' (RTVE, fecha por determinar) Dos nombres invitan a hacer caso a esta serie de espionaje ambientada en Huelva a principios de la segunda guerra mundial: Aria Bedmar ('Hermana Muerte'), su protagonista, y David Trueba, codirector. 21. 'The Penguin' (HBO Max, fecha por determinar) Colin Farrell interpreta al famoso jefe mafioso El Pingüino, como ya hizo en unas cuantas escenas de 'The Batman'. El hipnótico villano aprovecha el vacío de poder dejado por la muerte de Carmine Falcone (John Turturro) para erigirse en líder criminal de Gotham. 22. 'Querer' (Movistar Plus+, fecha por determinar) La directora de 'Cinco lobitos', Alauda Ruiz de Azúa, presenta su primera serie, la historia en cuatro capítulos de una mujer que abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. 23. 'El simpatizante' (HBO Max, fecha por determinar) El mismísimo Park Chan-wook (director de 'Oldboy') adapta la novela que valió el Pulitzer a Viet Thanh Nguyen, a la vez 'thriller' de espionaje y sátira del cine sobre la guerra de Vietnam hecho en Hollywood. 24. 'Star Wars: La acólita' (Disney+, fecha por determinar) La propuesta más prometedora de 'Star wars' para este año, segunda temporada de 'Andor' aparte, es este 'thriller' de misterio situado en la era de la Alta República, un siglo antes de la época Skywalker. Su 'showrunner', Leslye Headland ('Muñeca rusa'), la define como un cruce de 'Kill Bill' con 'Frozen'.