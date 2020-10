En la cuna del requiebro y del chotis

El gobierno del PP madrileño ha elegido claramente entre salud y economía: economía. “Madrid se ha convertido en el motor económico de España- escriben en FAES- y esa evidencia debería llevar a una cierta prudencia a la hora de promover medidas que ahonden aún más una crisis económica nacional que ha adquirido proporciones devastadoras". Por eso, al gobierno de Madrid le faltan desde el principio centenares de rastreadores, de personal sanitario, por eso ha eludido tomar medidas que limiten aforos u horarios en establecimientos, porque no es verdad que no haya médicos y enfermeras cómo le han demostrado los colegios profesionales. Reclamaron competencias durante el estado de alarma, y cuando las recuperaron, además, hicieron la desescalada a toda prisa, de manera irresponsable, y así efectivamente irradian la pandemia a las comunidades limítrofes, y no limítrofes, dado el carácter radial de carreteras y ferrocarriles.

Las Anotaciones de FAES, por si faltaba algo, descalifican al president Ximo Puig, porque "intente- escribe- abanderar esa oposición a “Madrid” (sic) es una estrategia absurda que desconoce la estrecha relación entre ambas comunidades y escamotea la contribución de Madrid a la actividad y al bienestar de esa comunidad". O sea que para FAES- Aznar somos unos desagradecidos. En el debate de política general de la Comunidad el president Puig señaló que “la capitalidad de Madrid” es un problema para España. La capitalidad “se ha convertido en un generador de diferencias y desigualdades” y puso como ejemplo “el procés invisible con un dumping fiscal injusto”. Madrid, gobernada por el PP, es "una gran aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia, todo eso en detrimento de la igualdad de los territorios que conformamos España". Uno de los efectos nocivos de esta capitalidad es que Madrid puede permitirse dejar de ingresar 4.100 millones anuales con rebajas fiscales fruto de su dopaje por el efecto capitalidad” y exigió una “profunda reforma territorial”, "no estamos contra nadie, pero tampoco estamos dispuestos a resignarnos”, dijo. “La Comunidad Valenciana es la que más ha crecido en inversión sanitaria y social en los últimos años”, al contrario que Madrid, y por eso “somos la autonomía donde menor porcentaje de contagiados hay”. Los norteamericanos, algo saben de esto, y quizá por eso dieron un estatus especial a su capital Washington D.C. Por algo será.

“Madrid, Madrid, Madrid …por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotis”. “Pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones…. Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas”, “Hasta ahora, la peste había hecho muchas más víctimas en los barrios extremos, más poblados y menos confortables, que en el centro de la ciudad. Pero, de pronto pareció aproximarse e instalarse en los barrios de los grandes negocios. Pero, sea lo que fuere los barrios del centro sabían que había llegado su turno...” escribió Albert Camus en “La peste”, y añade por boca del doctor Rieux que “si creyese en un Dios todopoderoso no se ocuparía de cuidar a los hombres, y le dejaría a Dios ese cuidado”. En la cuna del requiebro y del chotis.