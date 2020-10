Enguany vivim un 9 d'Octubre excepcional. Hui, més que festejar, hem d'aprofitar per unir forces davant la nova realitat que ha portat la pandèmia. Aquest dia, que per unes hores deixa de costat el soroll quotidià, ens ha de servir per a entendre que el més important és que siguem capaços de reconstruir-nos i renàixer col·lectivament.

Estem davant un temps nou que ens exigeix adaptar-nos a una nova forma d'entendre i viure la vida. Els il·licitans i il·licitanes, els valencians i valencianes hem mostrat al llarg dels segles la nostra capacitat per fer front a les adversitats. Som un poble emprenedor i decidit que superarem aquesta situació si avancem de la mà. Així ens ho ha ensenyat la història.

Per això, no podem deixar que l'acritud i l'enfrontament impregnen els temps postcovid. Fem valdre l'experiència que ens ha ensenyat aquest virus, cuidem la vida i el món on la vivim, cuidem-nos entre nosaltres i valorem a qui ens cuida. La covid-19 ens ha recordat que som vulnerables, així que només podem eixir d'aquesta crisi teixint aliances i cooperant.

Precisament la nostra actitud davant el confinament ha mostrat el nostre compromís social. La majoria de valencians i valencianes hem tingut un comportament exemplar en aquests mesos d'incertesa. Així es reflecteix amb dades que evidencien l'alt compliment de les normes sanitàries, la solidaritat cap a les persones més vulnerables o la contribució dels nostres sectors productius posant el seu talent i recursos a disposició del bé comú.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Elx premiem enguany eixa solidaritat i força del poble valencià amb el reconeixement al Centre de Transfusions de Sang de la Província d'Alacant. Alhora, atorguem el premi a les xiques del Club Handbol Elx pel seu incansable esperit de superació i distingim al tècnic Pacheta, que ha fet que l'afició de l'Elx CF puga viure aquesta temporada el somni de la Primera Divisió.

El consistori guardona també la trajectòria de dones pioneres, com María Dolores Bouvard, fundadora d'Amnistia Internacional Elx i Tudi Torró, ferma defensora de la nostra llengua i primera il·licitana en ser part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que rep aquest 9 d'Octubre el màxim guardó, el Ram d'Or. També es reconeix la imprescindible tasca de la Càtedra Pere Ibarra, la nostra memòria digital i la feina incansable de la família Villalobos, exemple de manteniment d'una filosofia i servei que han donat vida a més de 100 anys de negoci local.

Tots ells són exemples de servei al nostre municipi, amb una indubtable contribució a la societat il·licitana que cal ser reconeguda i reivindicada en un dia tan assenyalat com aquest 9 d'Octubre.

I hui és un dia també important per destacar els consensos assolits entre els representants públics i les entitats socials per donar resposta a aquesta situació d'emergència.

El treball del Govern valencià amb els agents socials ha permés posar en marxa un pla transversal d'ajudes i reforç a totes les persones directament afectades per la pandèmia. A més, eixe treball conjunt ha fet que siguem l'única autonomia amb un pla consensuat de retorn a les aules amb la comunitat educativa.

En l'àmbit sanitari, el reforç del personal de rastreig i l'ampliació de l'equipació i la planificació des d'abril ha fet que la capacitat de contenció de la covid-19 s'estiga executant en major eficiència que en altres autonomies. El resultat és que som un dels territoris que tenen la taxa d'incidència acumulada de contagis en una setmana en els nivells més baixos. Tot i que, per descomptat, no podem abaixar la guàrdia.

En l'àmbit local, des de l'Ajuntament d'Elx, fruit del diàleg amb els sindicats i les entitats empresarials, també hem reforçat totes les ajudes d'emergència i hem posat en marxa línies econòmiques exclusives per als sectors més colpejats per aquesta crisi. Ara, a més d'atendre la urgència, continuem de manera decidida cap a la transformació del model de municipi. Un projecte amb la finalitat de convertir els singulars recursos del municipi en actius de progrés i qualitat de vida.

Perquè tenim per davant temps que no seran fàcils, però als quals podem fer front amb el treball col·lectiu. El camí que ha recorregut el poble valencià al llarg dels segles ens dóna forces per alçar-nos d'aquesta caiguda. Una vegada més serem capaços de renàixer.

Feliç 9 d'Octubre, il·licitanes i il·licitans!