Camino de la incompetencia

El conocido adagio latino «Facta, non verba» recalca la importancia de los hechos por encima de las palabras: somos lo que hacemos y no lo que decimos que haremos. Pero, en la época del relato -que es, aseguran, la nuestra-, este aforismo podría leerse a la inversa: «Verba, non facta», y nos hablaría de una realidad en la que las palabras, las ideas y los mensajes que lanzamos a la sociedad en forma de propaganda cuentan y mucho.