Alarma en el transporte alicantino: las jubilaciones generarán en cinco años un déficit de 5.000 conductores

La inquietud que venía afectando al sector del transporte con relación a la falta de mano de obra se ha transformado finalmente en una situación de alarma. Y no es para menos, dado que en solo cinco años se calcula que las empresas de la provincia se enfrentarán, si nadie lo remedia, a un déficit de nada menos que 5.000 conductores, debido a que la elevada edad media de las plantillas propiciará una cascada de jubilaciones. De ahí que desde la patronal se le pida a la Administración apoyo en forma de cursos y de financiación de los carnets de conducir, para contribuir con ello al relevo generacional. Igualmente, el sector, reunido en asamblea, reclama mejoras en materia de infraestructuras, y más en concreto de las autovías A-7 y A-31 a su paso por la provincia.

La Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) ha celebrado su asamblea general ordinaria en la sede de la Cámara de Comercio situada en Elche Parque Empresarial, cita esta en la que se ha abordado la que es una de las principales preocupaciones del sector, como la falta de mano de obra. La plantilla a nivel provincial está compuesta en la actualidad por unos 15.000 conductores. El problema es que al déficit existente ya en la actualidad, se le suman las jubilaciones que van a acontecer en los próximos cinco años, lo que generará unas necesidades que desde la propia patronal se cifran en alrededor de 5.000 trabajadores.

Así lo señala el presidente de Fetrama, José Juan Hernández, quien no duda a la hora de aseverar que la situación es grave y mantiene en vilo a las empresas, más allá del colapso que a nivel logístico se podría generar de no cubrirse estas vacantes que se van a ir produciendo de forma acelerada. Según explica, «el problema que tenemos, y que no afecta solo a la provincia, sino al sector a nivel general, es que las plantillas tienen una media de edad muy elevada, por encima de los 53 años, y que no está habiendo relevo generacional».

Las causas, enfatiza, son diversas, aunque pone el acento en el elevado precio del carnet de conducir, teniendo en cuenta que, además de las clases, se tienen que realizar 260 horas de capacitación profesional. «Al final, estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 euros, por lo que no todos, sobre todos los más jóvenes, se pueden permitir asumir este gasto», explica Hernández.

De ahí que desde el sector se estén manteniendo conversaciones con Labora, dependiente de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, para buscar fórmulas de financiación. «El objetivo -destaca Hernández- es que el dinero no suponga una traba». De hecho, los contactos mantenidos hasta la fecha ya han ofrecido algunos resultados, como el impulso de cursos formativos con la participación, también, de la Cámara de Comercio de Alicante.

En esta línea, veinte alumnos se están formando en un curso que se está desarrollando en Elche con el apoyo tanto de la Cámara como del propio Ayuntamiento. Desde Fetrama también se han llevado a cabo en el último ejercicio 40 cursos con más de 1.200 horas lectivas, que han permitido formar a más de 500 personas en distintas parcelas del sector del transporte.

Los sindicatos, por otro lado, han venido reclamando una mejora de las condiciones laborales como fórmula para atraer mano de obra, algo en lo que, asegura Hernández, las empresas están comprometidas. «Ahora las condiciones son mucho mejores que hace diez años, pero hay apartados, como el transporte internacional, en que el trabajo es complicado de por sí y las mejoras son difíciles», argumenta.

Seguridad

En la asamblea de Fetrama también se abordaron otras cuestiones, como el déficit en materia de infraestructuras. Según el presidente, «necesitamos zonas de descanso con aparcamientos seguros, algo de lo que vamos bastante justos ahora mismo en la Comunidad Valenciana». A ello se le suma, asimismo, la reivindicación de desdoblamiento de la autovía A-7 a su paso por la provincia de Alicante, y la remodelación de trazados en la A-31, con el objetivo de incrementar la seguridad viaria.

Las empresas exigen que se cumpla la ley de morosidad Otro de los asuntos abordados en la asamblea celebrada por la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) fue el de la ley de morosidad, que obliga a los cargadores a pagar a los transportistas en menos de 60 días. Según explica el presidente de la patronal, José Juan Hernández, «se trata de una normativa esencial para que las empresas puedan mantener su actividad con garantías, y la verdad es que se ha avanzado, también porque se están imponiendo sanciones. Pero es imprescindible que la ley se cumpla a rajatabla, y eso justo es lo que le pedimos a la Administración». En la asamblea, por último, se informó que Fetrama alcanzó en 2023 las 617 empresas asociadas, lo que supone un récord en la trayectoria de la entidad.

