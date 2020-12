Llega la eutanasia

Lo importante de una crítica literaria no es tanto lo que dice del libro del que se ocupa como lo que dice de sí misma. Esta máxima vale también para los comentarios de los partidos de fútbol o de las carreras de coches. Y para la información política. Cuando hablamos, la gente no atiende tanto a lo que manifestamos acerca de esto o de lo otro como al retrato que el modo de decirlo hace de nosotros mismos. Cuando leo una novela atiendo tanto a la peripecia argumental como a lo que esa peripecia, o la manera de contarla, dice de la novela. Las novelas tienen su personalidad, sus rasgos psicológicos y físicos. Hay novelas con mal carácter, lo que no significa que sean malas (en ocasiones son las mejores) y novelas con las que resulta fácil llevarse bien porque no son agresivas. Hay novelas con problemas de estómago. A éstas, las detecto enseguida. Este relato no digiere bien, me digo. Como soy muy influenciable, tampoco es raro que su lectura me produzca ardor de estómago.