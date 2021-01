Equidistancia

-Doctor, tengo un malestar profundo, aunque difuso. No es que me duela esto o lo otro, es que no estoy a gusto conmigo.

- ¿Ha probado a odiar?

-Pues la verdad, no.

-Se lo recomiendo, es muy eficaz. Y carece de los efectos secundarios de los fármacos.

- ¿Y a quién debo de odiar?

-Eso es lo de menos. Puede dirigir su antipatía contra los partidarios de la eutanasia, por ejemplo. Deséeles la muerte.

- ¿Y no sería una contradicción que yo, partidario de la vida, deseara la muerte de esas personas?

-Pues claro que sería una contradicción. Pero el odio conlleva una pérdida completa de la lógica, lo que nos permite odiar a tontas y a locas, a derechas e izquierdas. Fíjese en Trump. Si se pone usted estrecho, no logrará detestar a fondo a nadie y seguirá con el desasosiego que le corroe.

- Y usted, si no es indiscreción, ¿a quién odia?

-Yo, al gobierno social-comunista bolivariano. Los fusilaría a todos. Pero tengo un cuñado que odia a muerte a la extrema derecha y le va muy bien. Cada uno debe elegir el objeto de su odio, aunque puede cambiarlo del lunes al martes.

Hay gente que no es de odiar a nadie y que ahora llaman equidistantes, otorgando al término un cariz peyorativo. Significa que a los equidistantes se les puede odiar por su tibieza. Si usted se halla entre ellos, tiene garantizada la aversión de los dos extremos del arco sociopolítico. Pero quizá sea la única posición moral digna para quien no se odia a sí mismo.