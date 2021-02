Estupidez de lo políticamente correcto

Leo en la prensa: En Reino Unido debaten si se debería prohibir la película Grease.

Resulta que la peli “Grease” ha resultado, 35 años después de su producción, un producto deleznable, machista, sexista y no sé cuantos istas más.

Córcholis… Yo crecí viendo bailar a Mr. Travolta y cantar a Ms. Newton John. Es cierto que algunos gestos… cómo decirlo… podían resultar no muy finos. Y que eso de “hacerle un bombo” se entendía a la primera. Como lo es que los roles de género no dejan bien paradas a las mujeres. Por ejemplo, en la forma en la que la protagonista, Sandy Olsson, acaba transformándose en el tipo de mujer que quiere Danny Zuko.

Por supuesto, pero la película está ambientada 45 años antes de que la homosexualidad dejara de ser delito en la mayor parte de Estados Unidos.

Pero, vamos a ver, señores/as que se la cogen/an con papel de fumar… perdón, con papel de envolver pescado de piscifactoría rico en omega tres… ¿Han escuchado ustedes las conversaciones de los jóvenes de hoy en día tratando de sus cosas? ¿Acaso no se han enterado de que en el anonimato de la red debutan al mundo del porno a edades que nos enrojecerían?

Otro ejemplo digno de museo: “Lo que el viento se llevó”. HBO la retira temporalmente de su catálogo por «perpetuar estereotipos raciales».

¿El racismo de los protagonistas? No podría ser de otra manera: una familia «con posibles» en el Sur de EE.UU. en los albores de la Guerra de Secesión era, lo dice la historia, mayoritariamente tal y como retrata la novela de Margaret Mitchell en la que se basa el filme. Se acusa a la película de que los esclavos sirvientes no se rebelan contra el sistema y viven «acomodados» en ese escalafón «sonriendo bajo el látigo». También de que los negros liberados son representados casi siempre como personajes negativos. Y de que glorifican los días pasados de los Confederados. Pero criticar décadas después de su estreno la idea del autor con sus personajes, con su desarrollo, o por qué les hace coger un camino y no otro, sería una censura tan absurda como vacía de contenido.

Fuera de la ficción, y por lo que hoy no se protesta, se vivió la verdadera tragedia. Hattie McDaniel, la entregada sirvienta de Scarlett O'Hara en el filme, ganó el Oscar ese año, pero ni durante el estreno de «Lo que el viento se llevó» ni durante la ceremonia de entrega pudo sentarse con sus compañeros de equipo por las normas segregacionistas. ¿Cabría anular todas las ceremonias de los Oscar celebradas hasta que se tumbaron todas las leyes raciales en Estados Unidos?

Pero es que hay miles de ejemplos, de películas o expresiones artísticas que no se pueden traer al presente y juzgarlas con ojos del siglo XXI:

La sirenita: Muestra cómo el crecimiento personal de una chiquilla solo tiene como aspiración en la vida el amor hacia su 'príncipe azul', a quien solo puede aspirar con grandes renuncias personales.

Las pelis de James Bond: EL HOMBRE; situado en el centro. La mujer, reducida al cliché global de 'chica Bond', aparece casi siempre como un personaje florero y una especie de premio sexual para el protagonista.

Pretty Woman: Casi no merece comentarios: La pobre muchachuela inculta ─eso sí, guapa─ que solo puede realizarse como mujer a través de la protección y el dinero de su 'príncipe azul', el millonario Edward.

Yo vi el otro día una peli de Marisol. Y me pareció que, si le pasamos la lupa de los años y los cambios sociales, la pobre señora iba a cumplir más pena de destierro que Campechano.

Ponernos las gafas de 2021 para ver una obra realizada hace más de treinta años es como observar a las “obesas” de Rubens con la vista de un ciudadano del siglo XXI, calificar de repetitivos los conciertos de Brandenburgo o de apología de la ludopatía a “El jugador”, de Dovstoyesky.

Haga usted, amigo lector, un esfuerzo de introspección: Recuérdese a sí mismo hace algunas décadas: sus pensamientos, sus valores, sus actos y sus ambiciones. ¿Pasarían todos ellos su propio filtro de lo aceptable en 2021?