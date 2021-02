Poco nos pasa con el virus

A finales de enero, el diario INFORMACIÓN me hizo una entrevista en la que expuse la posibilidad de extraer siete dosis de los viales de la vacuna de Pfizer. Posteriormente, el 31 de enero, la cadena de TV Valenciana Apunt me hizo otra entrevista en donde explicaba el sencillo procedimiento para conseguirlo. La periodista me dijo que me preparara para un aluvión de los medios, ya que el tema le parecía de gran interés. Yo me estaba preparado para recibir críticas de todas partes, pero nada ocurrió. Mi sorpresa llegó esta semana cuando en una cadena de televisión a nivel nacional se presentó el “método de dos enfermeras valencianas para extraer siete dosis de los viales de Pfizer”. Pero la cuestión no es discutir sobre la autoría del procedimiento, que realmente podría ser propia de Pero Grullo (aunque a mí, personalmente, me inspiró el famoso sketch de Tip y Coll de “cómo llenar un vaso de agua”), lo verdaderamente importante es que se aplique lo más rápidamente posible y se aproveche al máximo todo el contenido de los viales, que las enfermeras han calificado acertadamente como “oro líquido”. En ese programa ya empezó a cuestionarse esa práctica de aprovechar la séptima dosis, se argumentaba que no parecía adecuado ya que el prospecto de la vacuna indica que solo se pueden administrar (ahora) 6 dosis por vial y que, en todo caso, las autoridades sanitarias deberían autorizarlo. El conductor del programa se hacía cruces ante esta postura y parecía que no entendía esas reticencias ante una situación tan grave como es la que estamos padeciendo. Pues bien, el tema no ha quedado ahí, y hoy todavía (ayer en la TVE1) se están deshojando las margaritas de si se puede o no administrar la séptima dosis, si se requieren jeringuillas especiales o no (no son necesarias, si se toman las precauciones adecuadas, de nuevo cuestión de Pero Grullo), si se autoriza o no, si se debe hacer caso de lo que dice el prospecto o no, … y mientras, cada día que pasa sometidos a las imposiciones de las farmacéuticas y a las autoridades sanitarias, seguimos expuestos a la pandemia, y sumando más defunciones. Bien parece que todo esto es menos importante que modificar un prospecto (si es que esto fuera realmente necesario) o autorizar algo que no debería requerir mas allá de unos pocos minutos.