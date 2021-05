La 'operación triunfo' de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso no anticipó las elecciones para ganar tiempo, sino para imponer su tempo, es decir, la celeridad y el ritmo de su estrategia política. No ha ganado tiempo: el Estatuto de la Comunidad de Madrid no le da cuatro años de legislatura, hasta 2025, sino solo dos años: “En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura ordinaria” (artículo 21.3). La referencia son las regionales del 26 de mayo de 2019 y, por tanto, las próximas elecciones se celebrarán el 28 de mayo de 2023.