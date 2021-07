«Supernormal», inane

Supernormal es la serie más inane de cuantas ha producido la plataforma Movistar+. Está claro por qué la tenía que protagonizar Diego Martín, el actor más blanco de todos los que en este país son. Y no me estoy refiriendo al color de la piel. Es cuestión de pasar inadvertido ante la cámara. Da lo mismo que esté como que no.

Lo mismo ocurre con esos decorados tan impolutos, que siempre parecen un plató de rodaje, y nunca el lugar donde ocurren cosas. Ni las familias, que son familias de serie, no de la vida. Y podríamos seguir: las oficinas que aparecen son de serie, los gimnasios que aparecen son de serie, los coches que aparecen son de producción exprofeso para las series, las cocinas están diseñadas para las series, hasta la criada oriental (nada menos que Usun Yoon, deja de ser Usun Yoon, y se convierte en la criada oriental diseñada para la película; en este caso para la serie).

Nada es de verdad. Nada se mancha. Nada se quiebra. Nada se tuerce. Pero no porque naveguemos en el género de la comedia, que va. Ese género es muy ancho y dentro de él pueden pasar muchas cosas. Es porque estamos en una comedia tan artificial y tan de diseño que no podemos creernos ni los títulos de crédito. Marca Emilio Martínez Lázaro, que tiene unos cuantos títulos de este estilo en su carrera cinematográfica, de La montaña rusa a Mi amor perdido.

Y es una pena porque contando en el reparto, y en el mismísimo capítulo primero, nada menos que con las actrices Marta Fernández-Muro y Lola Casamayor, era muy complicado hacer que las cosas salieran mal. No me extraña que la tuviesen guardada desde antes de la pandemia.