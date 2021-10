La gota que colma el vaso

El ultimo presupuesto presentado al Congreso por nuestro presidente, que unas veces nos dice unas cosas y al día siguiente hace las contrarias, alcanza unos niveles de discriminación negativa para los ciudadanos alicantinos con relación a la media nacional del resto de los españoles, que es para echarse al monte con todos los pronunciamientos: somos los últimos de la fila y por debajo de nosotros ya no queda nadie. Podría rellenar de contenido técnico el artículo, mencionando todo aquello que necesitamos y ha sido obviado en el presupuesto, pero prefiero que lo hagan los economistas que tenemos en Alicante; tan solo como ingeniero manifestar que no han presupuestado ni el dinero, no ya para las obras de infraestructuras que necesitamos, es que ni siquiera lo han hecho para abrir los expedientes y proyectos que se necesitan como paso previo.

Parece increíble que unos partidos de izquierdas, que se les llena la boca de progresismo, como son el PSOE (bueno el PSOE actual ya no sé de dónde ubicarlo) y el partido más incoherente y contradictorio de la política española: UNIDAS PODEMOS, que juntos nos venden la igualdad , la solidaridad y la democracia un día sí y otro también, ambos no tengan empacho alguno en renunciar a todos sus principios fundacionales, consintiendo entre otras muchas cosas, repartir las riquezas que generamos todos enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros; haciendo posible a título ejemplar que un ciudadano de Valencia o de Cataluña ( que manda narices que sea posible!) tenga una financiación triple que la de un ciudadano alicantino. No me explico cómo todo el Gobierno en pleno, puede salir a la palestra vendiéndonos los Presupuestos como si fuesen los más justos, progresistas e impolutos que puedan elaborarse, cuando ellos saben , que están cargados de una cierta miseria política impresentable; la política que les da los votos de los Independentistas, los de Bildu y sus presos , los inevitables del PNV y las comparsas que acompañan esta orquesta, de las que forman parte en esta latitudes los de Compromís, salvo que ahora nos demuestren los contrario votando en contra de los mismos, cosa que dudo, al formar parte con el PSOE de eso que llaman el pacto del Botánico.

¿Y Vds. creen que nuestros políticos, aquellos que cobran por defendernos, ¡vamos, los de aquí!, van a votar en contra de los presupuestos? Permítanme que me carcajee. ¿Y Vds. creen que, si nos gobernaran los de Ciudadanos, el PP y los de Vox lo harían? Pues me parece que no, porque igual de mal nos han tratado los unos como los otros, salvo que ahora el Sr. Mazon nos traiga aire fresco y se salga de la estela de sus predecesores, como tendría que hacer Compromis.

Entonces, ¿dónde se encuentra la solución? Pues la solución no es sencilla y posiblemente no les guste, porque a mí tampoco me hace mucha gracia, pero visto lo visto y que a la Sociedad Civil alicantina se la pasan por el forro, como harán también con el certero análisis simplificado que hace el secretario del Foro Provincial de Alicante (PROA) Francisco Martin Irles sobre el nefasto Presupuesto, propongo y apuesto por la única solución eficaz que sigo viendo , como ya he dicho en alguna ocasión medio en broma , medio en serio, que es la de CREAR EL PARTIDO PROVINCIAL ALICANTINO (El “PPA” o como queramos llamarlo), cuya única ideología seria la proteger y defender poniendo en valor la Provincia de Alicante y sus ciudadanos.

¿Y cómo tendría que actuar nuestro partido? Eso sí que es fácil de contestar y en lo que todos estaremos de acuerdo: haciendo lo mismo que hacen todos los del coro que permite la supervivencia del Gobierno. Tendremos que vender nuestros votos a cambio de lo que tendrían que darnos, si los repartos los hicieran de manera limpia, justa y solidaria, sin tener en cuenta los pesebres de unos y otros para que nuestro partido, el PPA, no pasara a ser un partido más en esta España nuestra, cada vez mas cainita y decadente, que tenga que sumarse a las miserias cambistas que reinan en nuestro Parlamento por un puro instinto de supervivencia.