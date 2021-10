El Ideal, idealizado

Compartiendo cena con algunos directores de Filmotecas en la Seminci, coincido en la mesa con Jesús López, de la de Albacete, al que no tenía el gusto de conocer. Además de informarme con pelos y señales de las estrategias que están empleando estos gestores en la era post-pandemia para recuperar a sus espectadores, y de las numerosas actividades que nutren su calendario anual, vuelvo al hotel runruneando mi cabeza con lo que nunca verán mis ojos. No por negativo, por realista. Alicante no tendrá una Filmoteca como la de Albacete, Murcia o Valencia en los años que me pueden quedar para disfrutarla.