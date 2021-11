La mayoría de edad de nuestros ayuntamientos

Los ayuntamientos no se escapan: sufren todo y todo les afecta en carne propia. Si falta agua, padecen con sus agricultores. Si suben los fletes y faltan materias primas, sufren con sus industrias. Si son turísticos, sufren cuando tienen que atender a diez veces su población. Si llega una pandemia, se gastan lo que no tienen. Si hay que prestar competencias impropias, la situación recuerda a aquel chiste: paga tú, que a mí me da la risa. Dos alcaldesas me contaban que la ley les impide sufragar ambulancias: pero hay que pagarlas porque el hospital está a 30 kilómetros de tu pueblo y tú no puedes consentir que tus vecinos se mueran esperando. Por eso, sorprende que nuestros ayuntamientos y sus alcaldes aún tengan ganas de mirar al futuro, y sueñen con el Mr. Marshall de los "Next Generation", que como en la peli de Berlanga nadie sabe si pasarán de largo... De momento, todos quieren un campus, una smart city, dos polígonos industriales, dos museos y muchas actividades culturales. Y está bien que pidan y que hagan su carta a los Reyes Magos, que no son los padres, pero a veces parecen Rectores de Universidad. Merecen que esa segunda descentralización pendiente les traiga todo lo que piden. Y que alguien les trate por fin, como decía Arcadi España, como a instituciones mayores de edad que no merecen estar en esa especie de tutela económica efectiva que ahora padecen con su actual financiación.

Y una cosa más:

Momentos estelares hubo muchos ayer en la EUIPO. Pero sin duda la voluntad del Puerto de vincularse aún más al centro de la ciudad y unir las dársenas con un arriesgado restaurante flotante, al que se llegaría mediante un transbordador gobernado por inteligencia artificial, se llevó la palma. No le anduvo a la zaga el encuentro de los dos ex rectores de la UA, Andrés Pedreño y Manuel Palomar, que mostraron un proyecto común de 1MillonBot y el CENID para crear "Geo Inteligencia Artificial", una gran base de datos con todo tipo de información digerida por IAque podrá consultarse por un chatbot.

Te dejo algunos de nuestros titulares destacados del Foro de Municipalismo:

Hasta mañana.