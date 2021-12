TV de proximidad

Imaginen que este diario, los días festivos, no acudiese a su cita con los lectores. Hoy no estaría en los quioscos. Pues eso es lo que ocurre con los informativos territoriales de TVE sin que nadie de los que tienen mando en casa digan esta boca es mía. Los fines de semana no se emiten. Algo de por sí discutible. Los festivos tampoco. El lunes, a la hora en que debíamos ver a la presentadora Inma Canet, La 1 repetía el Lazos de sangre sobre El Cordobés. Tremendo.

Esto da alas, en cierto sentido, a la televisión autonómica, que así justifica su existencia. Aunque lo que el informativo de À Punt destacase de nuestra provincia el lunes 6 fuera la celebración del día de «les paelles en Torrevella» (sic), lo cual, en forma y fondo, no dista mucho de la provocación. Con un 3,4% de audiencia en el mes de noviembre, À Punt continúa siendo la televisión autonómica menos vista de todo el territorio nacional. Sus responsables hablan de infrafinanciación. Habrá que recordarles que además del presupuesto oficial está inyectada a lo grande de publicidad institucional que pagamos todos los ciudadanos. Creo que es pertinente recordar que la ETB2, la televisión del País Vasco que emite con naturalidad en castellano, ha alcanzado un sobresaliente 9,5% en noviembre, mientras ETB1, en euskera, se conforma con un 2,3% y nadie se rasga las vestiduras en aquellas tierras. Lo de À Punt clama al cielo desde el mismísimo día de su puesta en marcha. Pero TVE, es verdad, no ayuda en nada dejando que sus trabajadores de los centros territoriales no realicen su informativo cada vez que llega un festivo. Con una plantilla de más de 6.400 fijos es intolerable.