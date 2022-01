Libertad: haz lo que debas, pero con respeto

Baltasar Gracián decía que la verdadera libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer, y Ramón de Campoamor, que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino lo que se debe.

Nuestra libertad no tiene utilidad si no la usamos para el bien común. Tengo libertad para circular por la cantera, como Drenthe cuando jugaba en el Hércules, a 240 km por hora, pero dudo que eso beneficie a nadie. Y si tengo un accidente (va a ser que sí) y alguien va detrás de mí, puede "pasaaaar" de todo, y continuar circulando, omitiendo el deber de socorro. O si veo que un coche golpea a otro y se larga, debo de tomar la matrícula del infractor y dejar una nota (¿verdad, Javier?). Aunque habrá gente que se desentienda, esta actitud negligente tampoco beneficia al bien común.

¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué actitud mejora la convivencia y es buena para la sociedad? Unos piensan que los antivacunas son unos locos insolidarios que van a colapsar las UCIS, mientras que éstos opinan que aquellos son conejillos de indias que dentro de unos años tendrán secuelas (la Agencia Española del Medicamento habla de riesgos de miocarditis, pericarditis y vasculitis cutánea. Según el Ministerio de Sanidad, uno de cada 1356 pinchazos ha tenido una reacción muy adversa) tal vez muy graves por haberse inyectado un compuesto químico como borregos, y que aun así también sufren el covid y obviamente también contagian por mucho pasaporte que exhiban.

El otro día oí en la radio a un médico de Barcelona decir que, de los ingresados en la UCI, la mitad estaban con la doble vacuna. Aunque también escuché a ese señor que se parece a Donald Trump y gobierna en Inglaterra decir lo contrario. Yo me he puesto recientemente la de refuerzo, porque creo que, estando vacunado, mi carga vírica será menor que la de un no vacunado y es menos probable que desarrolle la enfermedad y la contagie. Y ahora que me dan la oportunidad de escribir en el periódico, con la ilusión que me hace, no me conviene morirme o caer gravemente enfermo.

Ahora bien, no tengo la certeza absoluta de que vacunarse sea la solución. Y que haya tantos sanitarios que no lo hacen me da que pensar. Es probable que dentro de unos años el virus haya mutado tanto que las vacunas serán ya inútiles, ¿quién lo sabe? Porque lo que está claro es que van perdiendo eficacia con cada nueva variante, aunque su capacidad para evitar un covid grave es muy alta. Pero esa sensación de "esto no se acaba nunca", creo que va a durar un tiempecito.

Y es que, como escribió Mario Benedetti, "cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas". Porque está claro que estamos en un escenario de gran incertidumbre.

Me parece bochornoso el espectáculo de Djokovic (pronunciese yo-covid). Recuerdo la gran enseñanza del que pasa calor en invierno, también conocido como el "Bárbaro rey": "la ley es igual para todos". Tal vez a Novak(no-vac.....unas)le guste más la frase de George Orwell, "todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros".

Y al mismo tiempo, me parece lamentable la actitud de Macron diciendo que quiere "enmerder" a los que no se quieren vacunar. ¿No es usted acaso el presidente de todos los franceses? Ay, Manolito, me da que la has pifiado un poquito...

Para los suscriptores, recomiendo fervientemente la lectura del artículo del juez Asencio Gallego (Señoría, si dicta usted las sentencias la mitad de bien que escribe, apuesto a que pocas le revocarán) del pasado 27 de noviembre, "Los hospitales, para los vacunados". ¿Ah, que eres de la Cofradía del puño cerrado (y no porque tengas teorías políticas zurdas) y no quieres gastarte la pasta? ¿Tienes 36 euros para invitar a tu pareja a una excelente función en el Teatro Principal (gracias, María Dolores Padilla, por tu extraordinario trabajo), pero no para suscribirte a este diario por un año? Pues no sabes lo que te estás perdiendo, majete.

Cómo cantaba Aretha (ella no necesita apellido) "all I'm asking is for a little respect". No nos creamos mejores por tomar una vía, respeto a cualquier opción.