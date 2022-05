A los informativos del mediodía de Antena 3, que presenta Sandra Golpe, les basta con una redactora en València (Isabel Goyanes) y otro que cubre Alicante y Murcia (Joaquín Hernández), para que nuestra provincia, paradójicamente, tenga más visibilidad en ellos que en el propio Informativo territorial de TVE. Lo que teniendo en cuenta que el de Antena 3 es de ámbito nacional (por cierto, el más visto de todos) y el otro, autonómico, clama al cielo. Lo de estas desconexiones territoriales, que se iniciaron allá por el año 1970 denominándose Aitana, daría para no pocas tesis. Aunque curiosamente nadie, ni en nuestra provincia ni fuera de ella, hasta donde alcanzo, los ha analizado. No los suelo ver, tanto son capaces de alterarme. Comenzando por el hecho de que su escaleta casi da tanta importancia al fútbol como al resto de la información. Pero si nos ceñimos a los contenidos alicantinos, basta con realizar un seguimiento a varias entregas consecutivas para comprobar su inocuidad. No hace falta ser un lince para comprobar que La Rioja, Cantabria, Murcia o Navarra hicieron un buen negocio cuando se negoció aquel café para todos en el que, en cuestiones tan concretas y medibles como estas, las ganancias fueron evidentes.

Siempre he pensado, con pena, en esas delegaciones provinciales de TVE que apenas sirven para nutrir «planos de recurso» que llenen las secciones de El Tiempo, cada vez más demandadas. Al reparar en ello, se nos va la cabeza a Teruel, Soria o Cuenca, lugares despoblados. Pero las únicas imágenes que salieron de Alicante (y provincia) en el Informativo territorial del 20 de abril fueron las de nuestro penúltimo aguacero. Tomadas, además, desde la calle Ángel Lozano. Sin moverse de las puertas de la delegación de TVE. Sólo «vendemos» cuando caen chuzos de punta.