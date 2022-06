Projecte FIL: teatre en valencià per millorar la competència i l’intercanvi comunicatiu

El teatre és una de les arts més antigues en les manifestacions culturals que ens defineixen com a espècie, fins i tot els seus orígens els trobem en els rituals màgics abans del propi llenguatge verbal. I és així com l’alumnat de dos centres educatius, l’IES Bernat de Sarrià de Benidorm i l’IES Mare Nostrum d’Alacant, han representat aquest final de curs una obra conjunta: Per sis granets de magrana, d’Anna Ballester. Un viatge a l’època clàssica on els déus i deesses de l’Olimp són els protagonistes a partir del Mite de la Primavera, centrat en la història del rapte de Persèfone, una divertida versió adaptada d’un dels clàssics de la mitologia grega amb un final que no ha deixat de sorprendre.

El projecte ha estat aprovat i subvencionat per la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, des de la convocatòria pública de gener de 2022, per la qual es concedeixen assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’intercanvi d’alumnat de centres públics FIL (Foment d’Intercanvis Lingüístics) per millorar la competència comunicativa i la cohesió lingüística entre un institut que pertany a una zona valencianoparlant i d’altre que està en un context lingüístic majoritàriament no valencianoparlant, com és el cas del nostre centre Mare Nostrum, dins del barri Sant Gabriel d’Alacant. Malgrat tot, cal apuntar que l’alumnat s’interessa més per la nostra llengua i la posa en pràctica diàriament, ací tenim un bon exemple. Tomàs Mestre –a qui vam tindre l’honor de gaudir en una de les seues ponències, precisament en un seminari de teatre– deia que el millor teatre és el teatre ple, paraula de mestre.

D’altra banda, una de les realitats que hem aprés des de la pandèmia de la COVID-19 és que les TICs s’han inserit plenament en el món educatiu a través de nous canals de comunicació que han facilitat l’intercanvi d’experiències i dinàmiques multidisciplinars entre alumnat i professorat. I així ha sigut també en aquest projecte que ha aglutinat la tasca i tarannà de docents de diferents departaments: Música, Geografia i Història, Dibuix, Anglés, Informàtica, Pedagogia Terapèutica i Valencià, a banda del contacte via imatges i vídeos entre l’alumnat de tots dos instituts a través dels seus respectius coordinadors. El sistema requereix més que mai un canvi metodològic que, amb el suport de la tecnologia i la interacció entre departaments d’àrees similars, puga assolir els vertaders reptes del segle XXI, com per exemple l’ensenyament per àmbits de manera globalitzada i integradora amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament integral dels estudiants en el nostre context valencià i en valencià.

Tenim en l’actualitat dues iniciatives segons la convocatòria: una és la modalitat d’intercanvi Fil, de caràcter obert, que es pot convertir en un recurs interdisciplinari de gran importància per millorar la competència comunicativa en valencià a través del coneixement de les pràctiques artístiques, del patrimoni cultural i natural, dels jocs i els esports tradicionals o d’altres continguts lligats a les matèries curriculars. L’altra és la modalitat d’intercanvi Rapsodes que té com a eix temàtic la llengua oral a través del cant improvisat, tant el del repertori musical tradicional, transmés, renovat i actualitzat fins als nostres dies, com el del rap i altres de les anomenades “músiques urbanes”. Totes dues modalitats d’intercanvi, doncs, esdevenen un recurs de gran força per a la millora de la competència comunicativa, sobretot l’expressió oral i l’enriquiment de vocabulari, així com per a l’aprenentatge musical, la creació artística, la seguretat personal, el treball cooperatiu, l’educació en valors, la cohesió del grup i la inclusió.

A tall de cloenda, la representació de “Per sis granets de magrana” ha estat una experiència enriquidora per a l’alumnat i professorat. L’obra ha estat un elogi al teatre com a gènere que abraça la Dramatúrgia, la Música i les Arts Escèniques, en general. Sens dubte, l’alumnat del cor, actors i actrius, i músics amateurs són ara més competents en les respectives disciplines i enceten una línia de treball cap al futur. Alumnat, professorat i famílies: sembreu la llavor del teatre, de segur recollireu una abundant collita de magranes, o del qualsevol altra fruita rica per a la parla, el cos i l’ànima.