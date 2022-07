La damnatio era la fórmula utilizada en el Antiguo Egipto y también en la dos grandes culturas mediterráneas: Grecia y Roma para eliminar todo rastro de aquellos gobernantes que hubiesen sido injustos, tiranos, déspotas e incluso simplemente anti populistas o anti convencionales. La damnatio es enterrar aquello que no se quiere salga a la luz, se hable más de ello, ni mucho menos se estudie o investigue, condenar la memoria.

Así ocurre con la excavación actualmente sellada bajo toneladas de hormigón, la que ya no nos hablará porque una atractiva plaza ha venido a desligarnos de nuestro pasado, uno más antiguo que el de la primigenia plaza para acercarnos al populismo de corneta de otras épocas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin escuchar a técnicos sobre la materia, claro yo doy por supuesto que ningún profesional de la arqueología puede permitir que una excavación arqueológica que no ha sido finalizada, que no presenta una memoria final , que no se han estudiado algunos de los elementos aparecidos de gran interés para la historia local, creo que nadie con verdadera deontología profesional puede dar el visto bueno a sepultar algo que nos estaba mostrando el origen de la actual Elda. Sí, el castillo de finales del siglo XII no es el primer asentamiento humano en nuestra ciudad, ya que aparecieron restos fragmentados de arquitecturas pertenecientes al menos a la centuria anterior (siglo XI). Así los orígenes están o habría que buscarlos en ese solar maltratado desde el año 2007, donde por falta de inversión municipal y posterior desidia de los diferentes equipos de gobierno nunca se acabó el trabajo comenzado. Y como niño huérfano, hasta 2022. 15 años después se le niega el asilo, cobijo o unos progenitores que se encarguen de él, con más de 800 años de antigüedad es humillado frente a un hermano menor de tan solo 90 años de edad. Eso es discriminatorio, no sé si son conscientes los responsables, ya que, para un profesional del patrimonio, tienen tanto valor los elementos de 100 como los de 1000 años, los hermanos pequeños como los mayores.

La tipología de la plaza está rota, ya no nos habla de lo que había, a una política de replanificación y construcción no se le puede llamar recuperación, eso es a mi entender lo que en Elda se ha llevado a cabo. Un buen mural, pero yo no quisiera ver todo el Centro Histórico de Elda adornado de murales y trampantojos, creo que se debe apostar firme y decididamente por recuperar edificios singulares, calles, plazas, trazados urbanos. Que se ha de proceder a la excavación completa de solares y extraer el máximo de información, que bien trabajada lleva a conclusiones de la que surgen artículos y libros. Esta es su fase final y creo que en la ciudad eldense la más importante: la divulgación, aquella que hace entender al ciudadano de a pie de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, que festejamos y por qué o la antigüedad del lugar que habitamos.

Sigo sin comprender como en una obra de un montante tan elevado casi un millón de euros, no se haya considerado que con unos 30.000 euros se habría resuelto la excavación en un breve plazo de tiempo.

Ahora pueden decirle a los eldenses, Viva San Antón, Vivan los Patronos, pero no podrán decirles que vivan sus raíces porque las primeras en la actual población eldense, han sido sesgadas de un tajo, y nadie ha dicho nada, es lo que me parece incomprensible. Muchas veces oigo comentarios o me preguntan que nos diferencia de otros pueblos cercanos, Petrer, Villena… pues no quiero decir nada, porque una imagen vale más que mil palabras: acérquense ustedes a contemplar la excavación realizada en la Plaza de Baix (un socavón de grandes dimensiones) donde jovialmente están desenterrando su pasado, restaurándolo y exponiéndolo en su museo municipal.

Sres. políticos, creo que las cosas se empiezan y se terminan, también terminarán ustedes sus mandatos públicos y por ello serán recordados, por lo que hicieron, por lo que empezaron, acabaron y lo que sepultaron.

quen esquece as súas raíces perde a súa identidade

(Dicho gallego)