La suerte que tiene la Dama de Elche es que es de piedra. Sólo así se puede aguantar el trasiego de ministros de Cultura y de anuncios sobre su inminente vuelta que venimos oyendo desde hace más de 10 años. El nuevo ministro es Miquel Iceta. Llega a Cultura después de estar sólo seis meses en el Ministerio de Política Territorial. Un ministro con una trayectoria fulgurante. A ese ritmo, cuando le conceda, si le concede, al alcalde la entrevista que le ha pedido para hablar de la Dama, igual ha vuelto a cambiar de Ministerio.

Sustituye en el cargo a José M. Rodríguez Uribes. Un ministro que ha pasado casi desapercibido, aunque ha cumplido con el ritual, según versión de Alcaldía, de prometer “avanzar” en el tema del retorno de la Dama. Llevamos tantos años oyendo lo de “avanzar”, que es muy raro que sigamos en el mismo sitio o tal vez sea que las leyes de la Física han cambiado. La gran novedad que nos aportó el señor Uribes, es que el Ministerio se integraría en la comisión bilateral Ayuntamiento-Generalitat sobre la Dama. Recordemos que dicha comisión se creó hace más de cinco años, apenas se ha reunido nunca y su eficacia está por demostrar. El anuncio de su creación lo realizó Ximo Puig el 15-4-16, con motivo de una reunión del Consell en nuestra ciudad. El objetivo era que “Elx fuera subsede del Museo Arqueológico Nacional y que pudiera acoger a la Dama”. Loables propósitos que 5 años después siguen inéditos: Ni la Dama ha venido, ni se sabe si lo hará, y lo de la subsede tal vez haya que conformarse con que sea telemática, ahora que esto está tan de moda.

Y el problema es que con el tema de la Dama se ha desviado la atención de otros temas pendientes que tiene la Cultura en la ciudad: El MAHE ha visto su funcionamiento hipotecado a ése supuesto retorno; el Museo de Arte Contemporáneo lleva cerrado casi dos años; en el Centro Municipal de Exposiciones no se expone nada; los Baños Árabes en las Clarisas están cerrados y los del Mercado Central siguen descomponiéndose poco a poco por las inclemencias del tiempo, matorrales, etc. Todo un panorama que, sin ser tan llamativo como el de la Dama, también sería interesante que preocupara más al equipo de gobierno.

Las Clarisas, a pesar de su nombre, no tiene claro su futuro. La rehabilitación del edificio sigue sin hacerse. Es raro el año en que no se promete instalar algo allí: Centro de Gestión del Conocimiento; sede de la UMH; traslado del MAHE; del MACE; Centro Cultural; Parador de Turismo, etc. Ahora se comenta que podría ir un hotel privado y que ya se han hecho gestiones para ello. Debería aclararse esta última propuesta. Las Clarisas es uno de los edificios públicos e históricos más importantes de la ciudad. Necesita actuaciones respetuosas con su delicada situación y no parece que algo que busca un interés lucrativo en el mismo sea la mejor opción. En todo caso y tratándose de un bien público, parece mucho mejor para el patrimonio de la ciudad que mantenga este carácter en el futuro.

Y, hablando de patrimonio, vuelve a estar de actualidad el tema del Mercado Central así como el del provisional. Sigue sin saberse nada del prometido concurso de ideas para remodelar la zona. Debería garantizarse el mantenimiento del viejo edificio del Mercado de forma que respetando los hallazgos documentados, y habilitando una parte para una actividad comercial adaptada a la nueva realidad ciudadana (como se ha hecho en otras poblaciones), permitiera devolver a su ubicación tradicional la actividad que hoy se hace en el mercado provisional, recuperando este entorno las características de jardín público que tenía, evitando consolidar el “pegote” actual.

Traer la Dama estará bien pero, en temas de patrimonio, también hay que priorizar lo que vaya a ser permanente sobre algo que, en todo caso y está por ver, sería para unos pocos meses. Y eso sigue siendo una asignatura pendiente.