Hay demasiada gente que lo pasa realmente mal, que no puede hablar de felicidad, sino de sobrevivir, y tiene que hacer lo que le toque hacer para dormir todas las noches bajo techado, para que, los que tenemos la gran suerte de no tener graves problemas económicos ,ni de salud, no dimensionemos todo lo que poseemos. Me sorprende ver a tantas personas quejándose continuamente de todo, sin motivo real, y sin valorar lo maravillosa que es la vida

Como cantaban los Rolling, "you can't always get what you want, but if you try sometime, you'll find you get what you need" (no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, es posible que encuentres lo que necesitas)

La vida es para vivirla.Valora lo que tienes, sobre todo, si tienes lo que necesitas, en vez de protestar incesantemente. Porque si no has conseguido lo que quieres, al menos, agradece lo que tienes. Hay muchísima gente que está peor que tú y que daría todo por disponer de lo que tu posees y no aprecias

Si, al igual que Sabina, vives en el número 7 de la calle Melancolía, múdate al barrio de la Alegría. Joaquín, se que no me lees y, de hecho, ni siquiera sabes que existo, pero, si hubieras cuidado más tu salud, estoy convencido que, con una carrerita, habrías pillado fácilmente el tranvía antes de que saliera

A los que pensáis que el mundo actual es un desastre, recordaros que hace años los maridos(incluso en los anuncios de tv) pegaban a sus esposas sin mayor problema, era impensable salir del armario, comprar pollo era un lujo, el coche más vendido era el 600,las carreteras eran horrorosas, los campos de deportes eran patatales donde hasta una cabra montesa se haría un esguince(leyendo en INFORMACIÓN como está ,para los corredores, la Vía Parque por San Gabriel, ahí no hemos mejorado tanto), los televisores tenían dos canales, las fábricas contaminaban a tutiplén, el salario mínimo era ridículo, ETA ponía bombas, políticamente sólo podías levantar el brazo imitando el saludo romano.....Bueno, sigue habiendo gente que mira al astro rey con una camisa azul mahón recién comprada ,pero hay otras opciones

Como leí en este diario, los niños africanos, que por desgracia siguen desnutridos, ya no tienen ese vientre hinchado que veía en fotos cuando yo era un crío. Y eso es ,en parte ,gracias a ONG como la alicantina Rafiki África ,que destina todos sus ingresos a erradicar la pobreza en Uganda

Eduardo Galdeano decía que "si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas". Y Tennessee Williams escribió: "no dejes que los fracasos te achiquen,nadie crece sin muchos tropiezos". Hay personas que sacan fuerzas de sus errores y otras que solo sacan tristeza y amargura. Sería estupendo que pudiéramos educar a los jóvenes en la idea de que no hay una vida sin problemas pero lo que si hay en toda persona es capacidad para superarlos

Aunque el futuro es más inquietante que relajado, lo importante es que agradezcas todo lo bueno de cada día de tu vida .Y ya que vivimos en la millor terreta del món, con una climatología privilegiada 10 meses al año(el año pasado el invierno cayó en martes),y sin grandes agobios de tráfico, valorémoslo

Amigo lector , la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando sabemos disfrutar de lo que tenemos. A ver si llega un comunicado con el fin de la guerra en Ucrania y la felicidad será total.