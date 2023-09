La ceremonia de entrega de los Oscar tendrá lugar el 10 de marzo, pero la carrera por conseguirlos ya ha comenzado. Este jueves nuestra Academia de Cine hará pública su terna de película candidatas para elegir entre ellas la que represente a nuestro país en el concurso. La noticia se despachará en los informativos televisivos con unos segundos en su cierre, y dando gracias. Pero muy poco, por no decir nada, se escuchará en las tertulias televisivas debatir sobre el cine español y sus circunstancias, y sobre las posibles candidatas a viajar a Hollywood.

Así es que me atrevo a hacer mi quiniela particular y a anticiparme en los títulos que sonarán en la terna que se anuncie el día 7 por la mañana. Estimo que estará lo nuevo de Isabel Coixet, Un amor, inspirada en la novela de Sara Mesa, con Laia Costa y Hovik Heuchkerian como protagonistas. La veremos el 11 de noviembre.

También me atrevo a incluir una película de animación. Este año hay dos importantes. La de Fernando Trueba y Javier Mariscal, No disparen al pianista, y la de Pablo Berger, Robot dreams. Me inclino por esta segunda. Se estrenará el 6 de diciembre.

Para completar el trío, no debería faltar La sociedad de la nieve, en la que Juan Antonio Bayona recuerda el accidente de 1972 en los Andes sufrido por los componentes de un equipo de rugby uruguayo que iba a Chile. Clausura el Festival de Venecia y está producida por Netflix.

Tampoco faltarán los defensores de 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, pero mi terna ya ha quedado expuesta. La auténtica se desvelará en pocas horas. Con más tertulias culturales y menos pasión futbolística a este país le iría mejor.