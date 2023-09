En plena marimorena provocada por el laberinto de la amnistía, Felipe presentará pocos días antes del intento inicial de investidura unas nuevas memorias de Arfonzo en lo que supondrá el primer encuentro de ambos en un acto público desde hace tres décadas que se dice pronto. Lo que no consiga Sánchez...

La pareja sevillana, que mandó a tomar viento al pesoe histórico de Rodolfo Llopis porque entre otras razones veía imprescindible preparar a la organización para el futuro, ha decidido mojarse en una campaña contra la medida de gracia, la misma que se abstuvo de hacer ante la posible llegada de los ultras al Gobierno. El que fuera lugarteniente del niño de Willy Brandt ha vuelto a desatarse como en sus mejores tiempos, solo que con más de ochenta castañas. Cierto es que el que se mueve no sale en la foto, pero dado que él es el autor del aserto se ha ganado el derecho a ser indultado. Tanto es así que está saliendo en una pila de vídeos fabricados por la productora de Génova largando fiesta sobre la que se avecina junto al colega extraviado además de los García-Page, Nicolás Redondo, Jáuregui, Jordi Sevilla o cómo no Joaquín Leguina, unos desde luego más artistas que otros. Feijóo, Cuca and company se muestran satisfechos con las andanadas recogidas aunque las cambiarían por cuatro votos de los que de verdad cuentan.

Las mesnadas de «O rey» Pedro se han lanzado a los micros. Es tanto lo que han de explicar y desdecirse que, en caso de cumplirse los pronósticos, el tiempo reglamentario hasta otra sesión en la que jugársela a ellos se les va a hacer corto. Si el morador de Waterloo permanece en sus trece resultará apasionante ver cómo se las maravilla el ínclito con su manual de resistencia. No es descartable que renuncie en el último instante a presentarse envuelto en una enorme rojigualda o que, por el contrario, agite lo frustrante que para cualquiera representa no alcanzar la independencia. Y entonces, nada. Habría que dilucidar si es falta grave o muy grave.