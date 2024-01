En 1471, en Basilea, ataron a un gallo a una estaca y lo quemaron, porque había cometido, mediante un trato con el demonio, un crimen antinatural, al haber puesto un huevo. ¿Los gallos pueden poner huevos? Pues sí, es poco frecuente, pero resulta que las hormonas sexuales de gallos y gallinas pueden cambiar. Obviamente, los basilienses lo ignoraban, y el pobre animalillo pagó las consecuencias.

Vivimos en un mundo donde criticamos a los demás por ignorantes, cuando el inculto puedes ser tú. Tenemos una imagen de nosotros mismos mucho mejor de lo que es en realidad. Hay un gran desfase entre quiénes creemos que somos, y lo que somos. Pensamos que somos los más guapos, mejores personas, listos, honrados, que tenemos siempre razón, y que nuestra opinión está siempre mejor basada que la de los demás. Y, cuanto más joven eres, más te pasa.

En general, tendemos más a autoexculparnos que autoinculparnos, y en la vida no existe un Var (a los que no os gusta el fútbol, buscadlo en google) que dictamine si tenemos razón. Así que, ante la duda, sé modesto, y no "sentencies", como decía mi suegra. "Maybe it's my mistake" (tal vez sea mi error), de la fabulosa canción "This old heart of mine" (amigo lector, fliparás escuchándola), es la frase que todos deberíamos de utilizar para empezar o terminar una discusión. Porque, si reconoces tu error, nadie exagerará tu fallo. El problema es que nos cuesta admitirlo, porque nos hiere en el orgullo. Aprender de los errores propios es de sabios, pero hacerlo de los ajenos….eso es de genios.

Leí en INFORMACIÓN a Juan José Millás, que: "los que no somos sabios no nos queda otro remedio que hablar y pensar desde la ignorancia". El Premio Nobel Albert Schweitzer dijo hace 60 años que "el hombre es el único animal inteligente que se comporta como un imbécil". El problema es que la gente que no piensa, existe todo el rato. Si sumamos a éstos los que piensan mal, pues vamos apañados.

A estas personas soberbias, que no tienen abuela, y hablan maravillas de si mismas, explicando que ellos lo hacen siempre todo bien, les diría que un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita, del que debemos desconfiar. Me encanta una frase de la cantante Alicia Keys :"No es divertido ser perfecto". Normalmente, los sabios no suelen hablar, y los que hablan rara vez son sabios. Y aquellos que juzgan y critican a los demás, son siempre los que más tienen que esconder. Eleanor Roosevelt dijo que: “las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándards discuten sobre sucesos, y las mentes pequeñas critican a la gente”. Es curioso que, cuando se trata de criticar y juzgar a la peña, allí somos todos unos campeones, pero, si se trata de ayudar….

Cuando las aguas bajan movidas, muchos buscan respuestas fáciles a preguntas complejas. Raramente te criticará alguien que hace más que tú, más bien gente que hace menos, o incluso que no hace nada. Ya decía Aristóteles que "el ignorante afirma, y el sabio reflexiona". Aunque prefiero la del Quijote: "Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro".

Según mi modesta opinión, el mundo funciona con gente que no sabe, pero que hace ver que tiene conocimientos. Y encima, hay muchos otros que saben menos todavía, que le creen, porque "si es un político, conocimientos tendrá"... pues va a ser que no siempre es cierto. No por hablar muy serio, aparentando que tienes un gran intelecto y dominio del tema, significa que sea así. Hay diputados que hacen un Cirque du soleil intelectual, con unos malabares mentales sorprendentes, pero, realmente, no dicen nada. En palabras del juez Asencio Gallego: “expertos sin experiencia”.

Eso no pasa sólo en política ¡A cuántos abogados, bien trajeados y con corbata (Pedro Sánchez, perdónales por despreciar el cambio climático, usando esta prenda, que tanto contamina) habré visto hablar con sus clientes, dándoselas de eruditos! Y luego, en el juicio, dan vergüenza ajena.

Desconfía del que se las da de sabio. Piensa que ser niño consiste en no entender, y hacerse adulto, en fingir que has entendido. Tengo que reconocer que yo de pequeño era un inútil, pero eso ya ha cambiado. Ya no soy un niño. Bromas aparte, la ignorancia no es pecado, siempre que tengas intención de aprender con humildad. Cuando no sé algo, uso un proverbio ruso: “saber demasiado es envejecer prematuramente”.

Dime de qué presumes, y te diré de qué careces. Piensa que la palabra "reconocer” es tan importante, que se escribe igual del derecho que del revés. Sé más modesto..... o acabarás "matando al gallo".