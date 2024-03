Una semana movida en noticias

La finca «El Arsenal», junto a las Puertas Coloradas y el puente de Barrachina, donde están proyectadas 900 viviendas. / Matías Segarra

Ha sido ésta una semana pródiga en noticias aparecidas en los medios y con referencia a nuestra ciudad. Curiosamente, en dos de los casos ha sido con respecto a asuntos urbanísticos que tenían relación directa con el Palmeral ilicitano.

Por una parte, se ha conocido que, a pesar de todo lo que se dijo en su momento, no era cierto que la Conselleria de Cultura emitiera informe favorable a la construcción de un geriátrico privado en la manzana de la Hiladora. Más bien era lo contrario. Teniendo en cuenta su emplazamiento, en la zona de amortiguamiento y tan cerca de huertos Patrimonio de la Humanidad, era raro que tal iniciativa, que no cumple con la nueva Ley del Palmeral ni con los condicionantes de la Unesco, fuera admisible. Lo raro es que, desde el anterior Ayuntamiento, así se insinuara que había sido, y que el actual asumiera gustosamente esa idea.

También se ha conocido esta semana que otro proyecto, el de construir 900 viviendas en la finca denominada «El Arsenal», en la carretera de Dolores, había recibido el visto bueno del TSJ para continuar su tramitación y que, además, fue el pasado mes de mayo de 2023 sin que, extrañamente y hasta ahora, se hiciera mención pública al mismo ni por parte de la promotora ni del Ayuntamiento. En este caso se alega que no le afecta la nueva Ley del Palmeral, y ni siquiera la declaración de la Unesco, en el año 2000, porque la tramitación se inició en 1999. Es posible, pero también es cierto que todo el grueso de la misma, por ejemplo, el Plan Parcial se aprueba en 2002, mucho después y no se tiene en cuenta. Y es increíble que, más de 25 años después de su aprobación, el PGOU no se haya modificado para recoger tan importante circunstancia, como si Elx no hubiera cambiado mucho en estos años, como pasa con el Palmeral, reconocido hasta por la Unesco. La comodidad que supone disponer de un PGOU tan desfasado (que se va cambiando a la carta cuando interesa) ha hecho que ningún alcalde, ni de PSOE o PP, haya mostrado el mínimo interés en revisarlo y pasan estas cosas.

En otro orden de cosas, también ha sido noticia la publicación de un informe de Ecologistas en Acción en el que se determina que, entre las grandes ciudades, Elx y Alicante están entre las únicas cuatro que cumplen con los límites de la emisión de dióxido de nitrógeno, aunque no en las de partículas finas. Al alcalde, Pablo Ruz, le ha faltado tiempo para apuntarse el tanto, aunque habría que matizar alguna cuestión: el período analizado corresponde a cuando él estaba en la oposición y, por otra parte, hay que decir que, en estos temas, casi todos los ayuntamientos hacen truco con los medidores. Se ponen pocos, cuando se estropean se tarda en repararlos y su ubicación suele hacerse en sitios alejados de donde hay más tráfico. Hay que decir que, en el caso de Elx, el medidor de referencia está en el Parque de Bomberos. No parece el punto más preocupante para medir la contaminación que el tráfico genera. Poco más y lo ponen en el Pantano. Y, así y todo, los datos son bastante justitos.

De ahí a decir que las Zonas de Bajas Emisiones no hacen falta, como se ha dicho aquí, porque los datos son buenos es faltar a la verdad. Las tomas para mediciones deberían estar, por ejemplo, en Vicente Blasco Ibáñez, avenida de Novelda, Ángel, etc., aunque, entonces, tal vez los medidores no soportarían los datos negativos y colapsarían. Mejor dejarlos donde están y así continuarán desinformando de la realidad.

Y mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La necesidad de salir a la calle y apoyar las reivindicaciones de las mujeres es más necesario que nunca. La violencia machista sigue matando, y desde el PP y Vox se están cuestionando las políticas de igualdad y avance de las mujeres. Expresemos nuestro compromiso acudiendo a la manifestación que sale, a las 19.30 horas, desde la plaza de la Aparadora, en Carrús. Por una sociedad más igualitaria.