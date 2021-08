Mi playa desde hace más de treinta años, bueno no es mía pero es una forma de hablar, se llama Cala Piteras y pertenece a Torrevieja. Realmente, más que una playa es una cala, pero bueno, digamos playa. Pues bien, en esta pequeña playa/cala todos los años a principios de julio lucen sendas banderas, concretamente seis, cinco fijas y una del servicio de vigilancia y salvamento que, durante julio y agosto, anima los mástiles playeros, es izada a las 11 de la mañana y arriada a las 19h, ambos movimientos van acompañados de un chillón mensaje que nos anuncia que empieza/termina dicho servicio.

Las otras banderas, cinco, renovadas a principio de cada verano (las del año anterior han ido desapareciendo por la lógica erosión) son: una bandera azul 2021, dos de AENOR, una de Q calidad turística y otra Q de Qualitur.

La playa/cala en cuestión de suelo rocoso es rellenada constantemente con camiones de arena, pero al estar abierta al viento de Levante, cada vez que sopla con fuerza se lleva esa arena, deja al descubierto las rocas, deja la entrada al mar llena de piedras, es muy difícil entrar a bañarse, sobre todo si se tiene una edad, y hay que hacerlo con sandalias o escarpines. Por no hablar de los enormes montones de algas que se van depositando y que, aunque los camiones mañaneros se llevan grandes cargamentos, parece que nunca se acaban. El extremo sur de la cala, roca pura, ha empezado a agrietarse debido a la erosión, tanto que han tenido que poner un cartel que dice “Peligro desprendimientos”.

Así las cosas, hace unos días desapareció una de las banderas, concretamente la Bandera Azul Europea, algo perfectamente normal si tenemos en cuenta el estado de la playa, lo raro es que la hubieran concedido. Pero se han debido arrepentir porque el lunes 10 de agosto ondeaba de nuevo la Bandera Azul Europea. He llamado al Ayuntamiento torrevejense a ver si se puede mejorar el estado de la cala y, para variar, me remiten a Costas, ese enorme cajón de sastre con el que los ayuntamientos se quitan responsabilidades, unos se escudan en otros. Y creo que no voy a preguntar, porque si Costas es ese organismo público nacional que ha permitido las edificaciones de once alturas a poquísima distancia del mar, y a menos distancia todavía está consintiendo unas aberrantes edificaciones en Punta Prima (Orihuela), pues estamos apañados, mejor me callo. Qué pena que no se puedan adjuntar fotos a esta sección.