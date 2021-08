Em dirigisc a vosté amb motiu de manifestar-li el meu desconcert respecte del que estem vivint les famílies amb algun fill o filla estudiant Formació Professional.

Veiem, des de fa molts anys, als polítics del moment, fent una defensa de la Formació Professional inclús, promocionant-la perquè els joves s'animen a cursar-la i fins i tot, volent llevar-li l'estigma que els que van a Formació Professional són els menys llestos. Hem vist, fins i tot, que alguns equiparaven els estudis de batxillerat i l'FP...

Sempre, m'ha fet la impressió de què el que escoltava del que deien aquestes persones, no era massa cert i que continuaven prevalent els canals convencionals, és a dir, que com tota la vida, l'FP era per als que no tenen ganes de fer res.

Quant mires cap a Europa, te n'adones que l'FP, en alguns països, li han donat rellevància i li han sabut donar un bon currículum, un bon pràcticum i una bona autoestima. Un poc diferent del que es fa aquí.

Un jove que decideix cursar l'FP inicia el Grau Mitjà (2 anys) i després si vol continuar, el més lògic i NATURAL és cursar el Grau Superior (2 anys) però.... NO. No és el més natural, perquè tenen prioritat els joves que han cursat Batxillerat. Per bona nota que tinga el jove que ha cursat FP va per darrere que un jove que ha cursat Batxillerat.

No entenc les quotes i % que apliquen. Bé, en realitat..si entenc. Entenc que cal donar-li totes les possibilitats a aquells joves que fan Batxillerat, perquè amb notes de 5 van per davant.

Els nostres fills, que han fet grau mitjà, que han tret notes superiors a 7 estan en llista d'espera perquè de les 26 places que hi ha de la seua especialitat en el seu centre, 15 són per a xavals de Batxillerat.

Com creuen que se senten aquests xavals? Contents? Menysvalorats?. Crec que açò podria ser motiu de reflexió per a tècnics que planifiquen i proposen i per als responsables polítics.

Jo estic cansada de veure que no estem fent les coses bé, fins i tot en una àrea tan important com l'educació.

Crec que fa falta una bona reflexió sobre tot el nostre sistema educatiu i un molt bon treball per aconseguir i garantir que els nostres fills i filles aconseguisquen una bona formació i així poder ser ciutadans que participen en les decisions futures.