Acabo de regresar de vacaciones, y soy de las muchas españolas que hemos podido elegir el norte de España, dónde puedes hacer senderismo, visitar los Picos de Europa, Los Lagos de Covadonga, San Vicente de la Barquera, Gijón, Santander, etc…con una temperatura de 20 grados, que te invita a recorrer andando infinidad de senderos sin cansancio, sin sudores, disfrutando de unas montañas y prados verdes que te relajan la vista y te animan a comer y disfrutar de la maravillosa gastronomía asturiana y cántabra, yo no soy amante de la carne, pero reconozco que la carrillada, el solomillo o el lechal de cordero te despiertan los cinco sentidos, por otro lado, la fabada con almejas, o la mariscada, te invitan a amar mucho más los frutos del mar, tanto he disfrutado que he pasado de leer prensa, de ver la TV y sí de hacer una cura de cerebro, ya que me fui con tanta polémica por parte del PP hacía el Gobierno de Pedro Sánchez, con tanta descalificación, con tanto vocerío de dimisión, etc…. que me dije: -desconecto y ya en la vuelta volveremos a la palestra- y para mi sorpresa, me encuentro con la gran noticia de que la Presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, felicita a Pedro Sánchez por la labor de repatriación y recogida de refugiados afganos que colaboraron con las fuerzas armadas españolas, y que el Presidente Biden, de EEUU, habla con nuestro Presidente para coordinar la acogida de familias afganas e instalarlas en las dependencias de las bases americanas de Rota y Morón, etc…

Pablo Casado, está haciendo el ridículo al menos preciar el esfuerzo de nuestro Gobierno, ahí demuestra su desconocimiento en política exterior, que lo juzguen sus votantes……