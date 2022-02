¿Qué pasa por la cabeza de un prelado para comparar en su cuenta oficial de tweet, al Gobierno de España con el de Hitler? El obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, tomó posesión hace días, y aunque parece que arrastra un largo historial de polémicas de todo tipo, ha relacionado la Ley de protección Animal del Gobierno, con una que promulgó el dictador alemán en 1933. El obispo debería tener en cuenta predicar más y dejarse de repertorios inacabables de citas célebres que ostenta.

De niños saltábamos sobre charcos, y salpicábamos, cuanto más mejor. No somos niños, y salpicar nos ensucia la ropa. Cuestionar que haya interés en investigar los casos de pederastia que afecten al clero, y comparar la Ley que el dictador promulgó contra el maltrato animal, no le deja en buen lugar. ¿Tiene algo que ver Hitler con el Gobierno de España? ¿Se han cometido abusos a menores en el seno de la iglesia católica por sacerdotes y prelados? Y, si el asesino y dictador aplicó tanta energía en la protección de los animales como en la aniquilación de la humanidad no aria, quedó retratado, asesino que se relamía con el olor de tantísimas muertes de inocentes exterminados. Hay que proteger a los animales de las cruentas atrocidades que se les proporcionan. Igual, para eso de subirse a lomos de la burra blanca, le sirvieron las clases de monta, pero no las de sensatez y prudencia.

Hoy Hitler, antaño homosexuales, aborto, feminismo, y las mujeres. Son sus perlas: Lo que más dignifica a la mujer es el don de la maternidad; La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsicamente desordenados. Lesbianas y gays necesitan la sanación de las heridas afectivas provenientes de la infancia y la adolescencia; no existen relaciones sexuales seguras…