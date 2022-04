No paramos de leer malas noticias, la guerra de Ucrania, escalada de precios, desabastecimiento de productos básicos. El Hércules no acabará primero, pero jugará la promoción.... los que pensaban que el fin de la pandemia traería una alegría económica, parece que no acertaron.

Ahora bien, si echamos la vista un año atrás, estábamos en la tercera ola del covid, con grandes prisas para que el proceso de vacunación redujera las restricciones. Usábamos mascarilla a todas horas, no viajaba ni el Tato porque había cierre perimetral, la hostelería cerraba a las 18 horas, y había toque de queda a las 22 horas. Y el Hércules ni siquiera jugó la promoción. Leo que muchas empresas agroalimentarias y tecnológicas están teniendo magníficos datos económicos, superiores a la media europea. Los restaurantes y hoteles vuelven a estar llenos, y el puerto de Alicante ha obtenido segunda mejor cifra de la historia de movimiento de contenedores. Veo muchas columnas de opinión con grandes dosis de pesimismo, cualquier tiempo pasado no fue siempre mejor. Pensemos en positivo. Recordemos que hace doce meses estábamos mucho peor.