Buenos días:

En especial a Cristina Martínez; como redactora y al director del Diario Información: Tomás Mayoral, por el artículo publicado hoy titulado: " La pasión epistolar de Moisés y Gabriel".

Por otro lado, la posibilidad agradecer conocer a mi compañero Moisés, en este dúo de cartas que sin duda he denotado su gran humanidad y su queja que muchas veces sentimos de escribir o hablar, para: sordos, ciegos y mudos. Me ha llamado la atención su faceta en el capítulo de donaciones de sangre y su conocimiento sobre el sistema educativo o de formación académica como me gusta comentar de los colegios públicos de Alicante.

En relación al Diario, sí me gustaría que como en los pódiums de los deportes olímpicos y no con un objetivo competitivo, si pudiera ser factible, que se publicase 3 cartas por día de edición del diario.

Solo recordar que participo como coautor de un doctorando con la UPV, para conseguir la posibilidad de reducir la distancia de frenada de los vehículos en caso de necesidad y con el objeto de amortiguar el impacto de los accidentes de tráfico. Para ellos se cuenta con la Asociación Española de la Carretera, los colegios profesionales de ingenieros de caminos y civiles, así como la inestimable aportación de la empresa Eiffage y su departamento de Infraestructuras y de forma póstuma a mi amigo y compañero: Artemio Cuenca Paya, origen de esta idea.

Bueno termino por donde empecé. Gracias a vosotros representantes del equipo de este Diario Información por hacer viable esta posibilidad; que como con Moisés comparto de comunicar nuestras inquietudes y nuestra forma de ver la vida

Para finalizar estas dos citas propias: " Más vale morir viviendo que no vivir muriendo", visita todas las estaciones del tren de la vida y “El bien de todos es el bien de uno mismo”, compartir con los demás, es lo que da la felicidad

Recibir un cordial saludo y si queréis un abrazo.