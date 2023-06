Me quedo verdaderamente alucinado con su periódico. Dos hojas enteras alertando sobre el peligro de la ultraderecha en los países de Europa, que si en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Italia, Francia y quizás España. Y yo me pregunto, si en todos esos países estuviera el peligro de gobernar la extrema izquierda, es decir comunistas y toda esa ralea, ese periódico emplearía dos hojas igualmente, apuesto a que no.