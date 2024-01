Tengo añoranza de la vida tranquila que teníamos hace unas décadas

Seguramente será por la fuerza que todos teníamos en consolidar la democracia, después de dejar atrás tantos años de oscuridad y de falta de libertades, la alegría de experimentar esa forma de vida que nos equiparaba al resto de países europeos, nos hacía soñar con proyectos novedosos, las primeras elecciones democráticas del 82, marcaron un antes y un después, los políticos se esmeraban en emocionar a los ciudadanos, contando con pasión, todos los proyectos que iban a transformar la vida de las familia, de los trabajadores, de los jóvenes, ganamos la libertad de estudiar en las universidades al mismo nivel que las familias más ricas, las becas fueron esas herramientas que nos equipararon al resto de status social y por primera vez teníamos asegurado un futuro profesional y una categoría de clase media, ya vivíamos mejor que nuestros padres. Hoy día, por el contrario, los mejores jóvenes formados deben irse al extranjero, para desarrollar su talento y poder crear una familia, ya que en España hasta los 30 bien cumplidos, toca vivir con los padres, por tanto nuestros hijos están viviendo peor que nosotros. Me pregunto, ¿por qué hoy, los políticos no se centran en mejorar la vida de estos jóvenes talentos, en lugar de escupir odio en las Instituciones y poner trabas votando en contra de todas las leyes que mejoren la vida de los españoles? Es inadmisible su comportamiento, dejen de insultarse y de votar en contra de los decretos anticrisis, que mejoran las pensiones, las becas, las rebajas de los impuestos a la cesta de la compra, del tope de los alquileres, de los combustibles, de la energía, de los transportes, etc.. no nos interesa sus ideas políticas poniendo zancadillas al Gobierno para castigar al adversario, están castigando a los ciudadanos y privándoles de una mejora en su vida diaria y en sus manos está aliviarles de tanto sufrimiento, ya tenemos bastante sufrimiento viendo las guerras que además de matar a millones de inocentes, provocan una crisis mundial con el encarecimiento de todas las materias primas. Sean responsables por una vez en ésta complicada legislatura.