El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a cinco ex alcaldes del PP de Madrid y la Comunidad Valenciana, junto a asesores y altos cargos de la autonomía madrileña. A petición de la Fiscalía Anticorrupción el magistrado ha imputado a los ex alcaldes de Dénia, Ana Kringe y al de Castellón, Juan Alfonso Bataller. También se ha dirigido a las Corts para confirmar la condición de diputado de Víctor Soler Beneyto, que fue candidato del PP a la alcaldía de Gandía, para saber si está o no aforado y puede actuar contra él.

El caso Púnica se inició en 2014 e investiga el presunto desvío de fondos públicos para mejorar la imagen de los cargos públicos y candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del PP. En la rama madrileña también se investiga una presunta caja “b” del PP madrileño, hechos por los que también está investigada la ex presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el caso del diputado del PP Víctor Soler Beneyto, el magistrado ya anuncia en el auto que elevará exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por su condición de aforado, para que lo investigue, según ha adelantado el diario El País.