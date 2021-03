La visita de Isaura Navarro al concierto de Love of Lesbian en Barcelona desata la polémica

Como suele ocurrir en el cuadrilátero político, las versiones de lo ocurrido el pasado fin de semana en la capital catalana son del todo diferentes en función del sujeto que aborde el tema en cuestión. Fue la propia Generalitat, a través de un comunicado, la que el pasado sábado informó de lo siguiente: "Turisme Comunitat Valenciana ha organizado una visita junto con la Conselleria de Sanidad Universal y promotores musicales de la Comunidad Valenciana al concierto piloto 'Festivales por la cultura' de Barcelona para comprobar la experiencia de organizar un festival con todas las garantías de seguridad sanitaria". A ese respecto, se explicaba que el objetivo de la visita era conocer el protocolo, así como las instalaciones en las que se iba a desarrollar la actividad, con un recorrido previo al concierto por las instalaciones y donde los organizadores trasladarían a la delegación de la Generalitat una presentación detallada del protocolo de seguridad. Se detalló, incluso, que acudirían Isaura Navarro, el director de Inteligencia Turística, Mario Villar, el técnico de Turisme CV responsable de la marca turística de festivales Mediterranew Musix, además de una representación de los principales promotores musicales de la ComunidatdValenciana, podrán comprobar cómo se ha organizado esta experiencia piloto. Todo ello quedó documentado en las fotografías y vídeos que se publicaron en redes sociales a través de cuentas institucionales.

"Solo fuimos para conocer el protocolo y ver el funcionamiento. Estuvimos reunidos con el organizador, con los médicos que lo apadrinan y con el equipo científico que lo lleva. También con el secretario de Salud Pública y con la consejera de Cultura, pudiendo hacer todo tipo de preguntas sobre un operativo organizado como prueba piloto y excepcional. Ahora seguiremos pendientes de los resultados para comprobar en 14 días si se ha producido algún tipo de contagio", explica Navarro a este diario. La secretaria autonómica de Salud Pública asegura que en ningún momento accedió a la pista donde disfrutaban de la música en directo los 5.000 asistentes y recalcó que lo interesante de todo aquello es "conocer si funciona o no el experimento". Un experimento que consistió, entre otros asuntos, en que todos los allí congregados fueran sometidos a pruebas de antígenos, obligados al uso de mascarilla FPP y guiados mediante un protocolo de acceso y salida que nunca se había puesto en marcha hasta entonces.

"En esta caso, se hicieron test de antígenos a la entrada porque si das negativo, lo que decían los científicos de allí era que, aunque fueras portador, no serías contagioso, porque no se ha detectado positividad. Eso es lo que ellos planteaban, y eso es lo que se tiene que ver ahora con el seguimiento que se está haciendo a todos los asistentes durante 14 días", subraya Navarro.

Desde Turisme Comunitat Valenciana descartan por el momento que una experiencia similar se pueda organizar a corto plazo en la Comunidad puesto que, insisten, fue un experimento que movilizó a numerosos científicos y sanitarios. Su elevado coste, sostienen, no sería rentable para ningún promotor. No obstante consideran interesante que se haya realizado un evento de este tipo en ese marco para empezar a ver cómo se podrían organizar otras actividades cuando la situación epidemiológica lo permita, como ferias o conciertos en espacios cerrados. Defienden, en cualquier caso, que la delegación autonómica desplazada allí acudió en el marco de sus responsabilidades institucionales, no para participar en un acto festivo.

"Insumisión"

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Juan Zaplana, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “el cese fulminante” de la número dos de la conselleria de Sanidad, Isaura Navarro, por “saltarse el cierre perimetral e irse de conciertos a otra comunidad animando con su ejemplo a la insumisión de las normas COVID dictadas por el Consell”.

José Juan Zaplana ha criticado hoy que Navarro, “que debe ser ejemplar” se fuera de concierto a Barcelona saltándose los protocolos de su Gobierno de confinamiento perimetral y ha recordado las palabras del Presidente Ximo Puig acerca de que la Comunidad “parece que lo de la ley de la selva iba para sus compañeros del Consell”.

“Puig debe tomar medidas urgentes” – ha señalado-- porque “esto es una evidencia más de que la conselleria de Sanidad se le ha ido de las manos. No puede ser que sigan habiendo contagios, se aborte la vacunación masiva, siga falleciendo gente, no se hagan PCR, no lleguen vacunas y su secretaria autonómica en lugar de trabajar esté animando a la insumisión”.

“Si Puig no cesa hoy mismo a la secretaria autonómica, se convertirá en un pelele en manos de Compromís” porque “hacen lo que quieren, cuando quieren y como quiere dando el peor ejemplo a los valencianos. Este tipo de actitudes no contribuyen a promover una conciencia social de respeto de las normas, sino todo lo contrario”, ha declarado.

José Juan Zaplana ha tildado de “vergüenza que las personas que ponen las normas se saltan las normas, es una vergüenza que las personas que ponen las normas digan a todos los demás lo que tienen que hacer y se vayan otras comunidades de concierto”, ha señalado. La política de Isaura es la de “haz lo que yo diga pero no lo que yo haga”.

Así, ha añadido que “no puede ser que Puig tenga a personas con responsabilidades claras en el sistema sanitario público que hayan vivido del cuento durante la pandemia”.

“Esto no es serio, Isaura Navarro vive como una celebrity con sueldo público, por dos fotos, la de las vacunas y la del concierto, ha cobrado un año de sueldo pagado por los valencianos cuando debería estar velando por la Sanidad pública, para eso le pagan”, ha señalado.

¿Cuánto ha costado?

En este punto, ha adelantado que el PP va a presentar una batería de preguntas en las Cortes para “arrojar luz sobre estas vacaciones musicales de quien debe dar ejemplo: queremos saber con quién se ha ido, cuántos días, cuánto ha costado su escapada musical y por qué motivo, si hay alguna persona más que ostenta un cargo directivo o alto cargo en el gobierno del señor Puig que se ha ido para que se tomen las medidas oportunas”.

“Mientras los datos nos hablan ya de una cuarta ola, en medio de un caos sanitario sin precedentes, la número dos de la conselleria se va de conciertos a Barcelona, esto es una falta de respeto a todos los valencianos”, ha sentenciado. Para Zaplana, "llueve sobre mojado en la conselleria de Sanidad porque la actitud de insumisión de Isaura Navarro se suma a la investigación por corrupción abierta contra la subsecretaria de Sanidad. La conselleria es una olla de grillos”, ha señalado.