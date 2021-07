Puig descarta la utilización del certificado covid hasta que se ofrezcan vacunas a toda la población

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hablado hoy en Alicante, tras el acto que ha mantenido en la Conselleria de Innovación, de la posibilidad de utilizar el certificado covid, el denominado pasaporte verde europeo, más allá de los viajes internacionales. El presidente ha señalado que es una opción a analizar de manera serena pero en ningún caso antes de que la Generalitat haya podido ofrecer vacunarse a toda la población, porque de lo contrario generaría un problema de desigualdad. “En estos momentos aún no se puede garantizar la vacunación a todas las personas, por lo que limitar el acceso por ello no nos parece correcto”, ha señalado el presidente. El certificado covid es una alternativa que la Generalitat tiene sobre la mesa pero siempre y cuando esté cubierta la vacunación para no coartar los derechos a las personas que no han recibido todavía su dosis.