Baldoví dispara contra el PSOE por la financiación y reclama a Podemos que también presione

El agravio que supone la infrafinanciación a la que está sometido el territorio autonómico se ha convertido en uno de los ejes que vertebran las comparecencias de las diferentes opciones políticas especialmente ahora, cuando se ha afianzado un eje común en torno a la Plataforma por una Financiación Justa, con el objetivo de posicionar este asunto en la agenda nacional a través de acciones como la triple manifestación que se organizará el 20 de noviembre en las tres provincias. En el caso concreto de Compromís tiene especial relevancia. Su posicionamiento se produce en un contexto en el que el foco está puesto en las posibles confluencias de los partidos que se sitúan a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales, una posibilidad que está promoviendo, precisamente, Yolanda Díaz.

La coalición valenciana sigue manteniendo su vínculo con Más País, la marca con las que concurrió a las últimas elecciones estatales. De hecho, y como en otras ocasiones, Baldoví llegó ayer a su comparecencia en el Congreso acompañado del líder de la citada formación, Íñigo Errejón. Desde ese espacio, el diputado de Compromís agradeció a la vicepresidenta segunda su apoyo al reconocer la discriminación histórica que viene soportando la Comunidad en materia financiera, a la vez que le instó a trabajar dentro de Consejo de Ministros para impulsar un nuevo modelo que ponga fin a esa situación. «Espero que no sean sólo palabras que se dicen cuando uno va a visitar a un territorio y haga lo que tiene que hacer dentro del Consejo de Ministros», recalcó Baldoví en su rueda de prensa en el Congreso. Aún así, el diputado puso en cuarentena el compromiso de Yolanda Díaz y recordó que el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro también reconoció en su día la infrafinanciación valenciana, pero, en su caso, «no hizo nada» para solucionarla.

«Nos escandalizamos por que el Consejo General del Poder Judicial lleve tres años caducado, pero lo hacemos muy poco por que el sistema de financiación lleve ya siete años en la misma situación», destacó el diputado, que enfatizó que Díaz debe trabajar por ese asunto dentro del propio Ejecutivo.

Cabe recordar que Compromís y Podemos tuvieron su particular idilio al concurrir juntos a los comicios generales de 2016 bajo un paraguas común en el que se integraba igualmente EUPV. En la siguiente contienda electoral, la de 2019, en cambio, optaron por cerrar filas con la formación que encabeza Errejón, y ahora es Yolanda Díaz la que trata de sumar a toda esta amalgama de siglas para formalizar una candidatura común. Podemos ve en Compromís un importante aliado para conseguir ejecutar esa hoja de ruta. Eso es algo que no ocultó la ministra en su visita este lunes a la Comunidad Valenciana, donde ensalzó públicamente el trabajo de Mónica Oltra, a la que definió como un referente en lo profesional y en lo personal. La vicepresidenta del Consell, que evidenció altas dosis de complicidad con la ministra, dejó claro que no cierra la puerta a esa confluencia, aunque recalcó que primero se debe de hablar del qué, después del cómo y, por último, del quién.

Lo que quedó meridianamente claro en la incursión de Yolanda Díaz en Alicante y València es que su estrategia pasa por marcar distancia con el PSOE con respecto al tema de la financiación valenciana. Defendió que ese es un problema acuciante que «debe ser resuelto», mostrándose mucho más contundente que la vicepresidenta primera y titular de Economía, la socialista Nadia Calviño, que la semana pasada, en una visita a València, señalaba que la prioridad es aprobar los presupuestos generales y que el problema del modelo de financiación se resolverá en unos años. Fueron palabras que cayeron como un jarro de agua fría en la Comunidad y que han motivado que desde Compromís se ponga de nuevo el foco en el PSOE tras un tiempo en el que habían reducido las críticas hacia el partido con el que, en definitiva, comparten la Generalitat.