Más de la mitad de valencianos continúa sin poner cara a ningún conseller

En el sondeo se pregunta a los valencianos sobre su conocimiento y valoración de los integrantes del Gobierno valenciano, con la excepción de los que comparten responsabilidades de gobierno y liderazgo de sus partidos, que son examinados en otro apartado. Y la primera conclusión es que el Botànic continúa siendo un Ejecutivo desconocido para la mayoría. El 52,8% de los entrevistados admite que no pone cara a ninguno de los que integran la lista. Un porcentaje muy elevado que, sin embargo, es algo más reducido que el del año pasado, cuando los ciudadanos que no conocían a a ningún conseller eran el 58,7%.

Aunque la popularidad de ningún miembro del Gobierno autonómico supera el 40%, de entre todos los consellers destaca Ana Barceló. A la titular del departamento de Sanidad le ha tocado gestionar la pandemia y rara ha sido la semana en la que no ha dado la cara para informar de contagiados, nuevas medidas de restricción o explicar el avance de la vacunación. A Barceló la conoce el 37,5 % de los valencianos y su visibilidad ha aumentado siete puntos en un año, ya que en 2020 quienes sabían quién era suponían el 30,5%. Y resulta curioso que, pese a ser de Alicante, sea mucho más conocida en Valencia (46,9%) que en su provincia natal (33%).

Vicent Marzà gestiona la cartera de Educación (otro de los departamentos clave) y el 23,7% de los valencianos sabe quién es. No obstante, su notoriedad ha caído ligeramente respecto al año pasado y llama también la atención que sea más conocido en Valencia (29,7%) que en Castellón (21%), donde nació.

Vicent Soler y Rafa Climent siguen en la lista de los más populares y crecen ligeramente respecto al año pasado, mientras que el conseller de Política Territorial, Arcadi España, ocupa el quinto lugar. Le siguen la titular de Agriculura, Mireia Mollà; la de Justicia, Gabriela Bravo, y la de Universidades, Carolina Pascual.

El vicepresidente segundo Héctor Ilueca prácticamente acaba de aterrizar en el Botànic y tan solo el 4% de los ciudadanos le pone cara. Más tiempo lleva Rosa Pérez Garijo, titular de Transparencia, y es desconocida para casi el 96,5% de la población. En Castellón, por ejemplo, apenas el 1,5% sabe de ella.

Pero una cosa es ser conocido y otra la puntuación. Nueve de los diez consellers aprueban y la que más nota saca es Gabriela Bravo, con un 6,19 y un punto más que en la muestra realizada hace justo un año. A la titular de Justicia le siguen las de Agricultura (5,65) y Economía (5,57), secundados por Vicent Marzá y Rosa Pérez Garijo, que empatan con 5,35 puntos. La calificación que los encuestados dan a Barceló, la consellera más visible, es de un 5,26 tras la gestión de la pandemia.

Puig es el único líder que aprueba tras año y medio de lucha contra la pandemia

Los últimos meses no han sido fáciles para nadie y, para Ximo Puig, menos todavía. Al president de la Generalitat le ha tocado lidiar con una inesperada pandemia que lo ha puesto todo patas arriba. Se ha situado en primera línea de la gestión política y ha tenido que tomar decisiones difíciles que no han gustado siempre a sectores como la hostelería o el ocio nocturno. Una exposición pública permanente que, sin embargo, no le ha pasado factura. Más bien ha sucedido al contrario. Porque el jefe del Consell, además de seguir siendo el líder político valenciano más valorado, es el único que aprueba y su calificación, además, mejora la obtenida el año pasado y roza el seis.

La encuesta que, con motivo del 9 d’Octubre, ha elaborado Invest Group para INFORMACIÓN, Levante-EMV y Mediterráneo de Castellón revela que los valencianos otorgan al president una calificación de 5,76 puntos, la mejor nota en la serie de sondeos y, además, un notable crecimiento sobre los 5,32 puntos de la muestra de hace un año.

El exalcalde de Morella supera el 5 en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, pero es en Castellón donde su puntuación resulta más elevada: 6,25 puntos, frente a los 5,75 obtenidos en Valencia y los 5,36 de Alicante.

Además de ser el mejor valorado, Puig es también el líder más popular. Al jefe del Consell le conoce el 97,5 % de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y aumenta su notoriedad sobre el año pasado (91,6%). Por provincias, el jefe del Consell es más conocido en Valencia (98,1%) que en Alicante (97,8) y Castellón (96%).

Por detrás del president de la Generalitat, aunque ya por debajo del aprobado, Mónica Oltra se mantiene como la segunda en valoración. La vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, que en los últimos meses ha mostrado su discrepancia con algunas decisiones del jefe del Consell y defendió, por ejemplo, restricciones más duras para contener los contagios, escala posiciones con respecto al año pasado, pero aún así no consigue llegar al cinco. Eso sí, por muy poco. Los valencianos le dan un 4,99, una cifra que representa un incremento respecto a las dos últimas muestras, aunque la dirigente de Compromís sigue sin igualar la calificación de aprobado que obtuvo en los sondeos de los años 2017 y 2018. Oltra, no obstante, supera el examen en Castellón y Valencia, pero el resultado obtenido en la provincia de Alicante (4,42) no le permite lograr el aprobado en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

La vicepresidenta y también portavoz del Consell es la segunda mejor valorada y también ocupa el segundo puesto en notoriedad. A Mónica Oltra la conocen el 84,1 % de los valencianos, su mejor resultado en la serie de sondeos realizados. En Valencia su popularidad es casi diez puntos más alta que en Alicante y y trece más que en Castellón.

Mazón, cada vez más líder

El presidente de la Diputación de Alicante fue elegido líder del PP de la Comunidad Valenciana el pasado mes de julio y desde el sondeo de 2020 su popularidad se ha disparado. A Carlos Mazón le conoce casi uno de cada tres valencianos (30 ,5 %) y es el tercer líder con más relevancia, lejos de los principales rostros del Consell del Botànic. Aunque su notoriedad es muy inferior a la Ximo Puig y Mónica Oltra, resulta destacable su crecimiento frente a los dos sondeos anteriores, cuando menos del 14 % de la población aseguraba conocerle. El presidente de los populares es el tercero en popularidad, pero, a la hora de ponerle nota, los valencianos lo relegan a la penúltima posición. Obtiene un 4,09, una cifra inferior a las calificaciones que sacó en los últimos dos sondeos. Curiosamente, Mazón es mejor valorado en Castellón (4,31) que en la provincia donde ocupa el cargo de presidente de la Diputación. No obstante, es en Valencia donde el político popular es menos puntuado.

Casi el 70 % de los valencianos asegura no saber quién es el líder del principal partido de la oposición en la Comunidad Valenciana, pero a la portavoz de Unides Podem en les Cortes tan solo la conoce el 20 % de los entrevistados. No obstante, Pilar Lima, que también coordina la formación morada, es la tercera política con mejor nota, por detrás de Puig y Oltra. Los valencianos le dan un 4,79 %. En la única provincia que aprueba es en Alicante, donde obtiene un 5,23%. Rubén Martínez Dalmau, que a finales del pasado mes de agosto tiraba la toalla y dejaba la vicepresidencia segunda del Ejecutivo valenciano por desavenencias con la dirección de Podemos, recibe una valoración de un 4,77, apenas unas centésimas menos que Lima. Eso sí, la valoración del también exconseller de Vivienda sube ligeramente con respeto a los sondeos del 2019 y 2020, aunque su popularidad baja. A Martínez Dalmau lo conoce el 17,6 % de los valencianos, mientras que en el sondeo publicado hace justo un año el porcentaje superaba el 23%.

De los políticos de la Comunidad Valenciana por los que pregunta el sondeo de Invest Group, José María Llanos se sitúa en el último puesto en valoración. Una vez más, el portavoz adjunto de Vox en les Cortes y presidente provincial del partido en Valencia es el líder peor considerado por los ciudadanos. Tan solo consigue 3,22 puntos, lo que supone volver a disminuir el resultado conseguido en las dos últimas encuestas, cuando obtuvo 3,73 y 4,24 puntos.

En la muestra se pregunta también por Ruth Merino, síndica de Ciudadanos en las Cortes tras la marcha de Toni Cantó con un cargo en Madrid en las filas del PP. El grado de conocimiento de la portavoz naranja apenas supera el 11%, mientras que los ciudadanos valencianos la valoran con un 4,53 y solo aprueba, aunque muy justito, en la provincia de Castellón.