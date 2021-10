Sánchez premia a los afines a Puig: representación para franquistas y pajinistas

Fue un congreso a la búlgara, en el que, por encima de todo, se trató de escenificar una imagen de unidad total en un marcado ambiente festivo. Sin embargo, cualquier cónclave de este tipo siempre deja ganadores y perdedores. También el celebrado hasta este domingo en Feria València. El PSPV y su secretario general, Ximo Puig, jugaban en casa, lo que ya apuntaba desde hace tiempo hacia cuál podía ser el desenlace. Un final que ya empezó a vislumbrarse el pasado mes de julio, cuando Pedro Sánchez dejó caer al otrora poderoso secretario de Organización, el valenciano José Luis Ábalos. Ahora, cerrado el congreso federal, la conclusión es la que es: el secretario general del PSOE castiga a los que izaron la bandera del sanchismo en un primer momento en la provincia y premia a Puig y, por consiguiente, a los sectores más cercanos al ximismo en Alicante: el encabezado por el sector del exsenador Ángel Franco y el liderado por la secretaria de Calidad Democrática y Cooperación, Toñi Serna, que representa a los herederos del pajinismo. Hasta el punto de que el ilicitano Alejandro Soler se queda fuera de la nueva comisión ejecutiva federal del PSOE, algo que ya veía venir desde la caída en desgracia de Ábalos, pero sobre todo tras el plante de su gente a estar en las listas de delegados al federal y en la candidatura de Alicante ciudad para el nacional de noviembre. El ilicitano se tiene que conformar, pues, con el premio de consolación que corresponde a todos los que salen de la ejecutiva: un puesto en el comité federal, integrado por 107 miembros. Se especulaba con que la ejecutiva se podía acabar reduciendo a la mitad, pero está compuesta por 42 personas, y ni siquiera ahí puede agarrarse. Todo, además, con un matiz importante: entra en el máximo órgano de dirección de los socialistas la única diputada que no participó en el complot contra la lista de los delegados al congreso federal: la alcoyana Patricia Blanquer. Un nombre que se mantuvo en total secreto hasta ultimísima hora de la noche el sábado, por temor a que se pudiera frustrar, y que no entraba en ninguna de las quinielas con las que se fue especulando a lo largo de la tarde. Eso no quita para que, en términos generales, se haya convertido en una propuesta bien recibida en términos generales. No sólo por el nombre, sino también por lo que significa de cara a la lucha de poder entre los distintos grupos.